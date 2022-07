Esta temporada es ideal para tomarnos unos días de descanso, arreglar nuestras maletas e irnos a la playa. ¿Qué prenda es imprescindible? Todas lo sabemos: un traje de baño, o varios, por eso de que a algunas no nos gusta repetir.

Los trajes de baño se pueden lucir enterizos, bikinis (dos partes), trikinis (cuya parte superior está conectada con la inferior) y tankinis (el top es alargado cubriendo la barriga). Al menos, estos son los modelos más conocidos, y se puede encontrar gran variedad de diseños de bragas y de tops en cada categoría.



Foto: Victoria’s Secret

Los expertos en imagen y estilismo de moda saben qué cortes, colores y estampados elegir para que el traje de baño favorezca nuestra silueta según el tipo de cuerpo que tengamos.



¿Sabes cuál es tu tipo de cuerpo?

Si aún no sabes cuál es tu tipo de cuerpo, un asesor o asesora de imagen te puede ayudar a identificarlo. Pero podemos darte tips que te aporten claves para descubrirlo, esto no tiene nada que ver con el peso, sino con la forma que tiene nuestra silueta naturalmente. Con los expertos de Project Glam (IG: @projectglamm) aprendimos las características de los tipos de cuerpo así (con referencias de formas geométricas):

Triángulo. Parte inferior del cuerpo más ancha: caderas anchas, hombros angostos, poco busto, cintura definida. Celebridad que te puede dar una idea de esta silueta: Jennifer Lopez.

Triángulo invertido. Parte superior del cuerpo más ancha: espalda y hombros más anchos que las caderas, poca cadera. Por lo general, el busto es grande. Celebridad que te puede dar una idea de esta silueta: Angelina Jolie.

Rectángulo. El ancho de los hombros es similar al de las caderas. Cintura poco definida. Por lo general tienen poco busto y tienen silueta atlética. Celebridad que te puede dar una idea de esta silueta: Cameron Díaz.

Ovalado. Parte media del cuerpo más grande, es decir, el volumen se concentra en el abdomen y el busto. Cintura poco definida, caderas lisas y hombros redondeados. Celebridad que te puede dar una idea de esta silueta: Rebel Wilson.

Reloj de arena. Hombros y caderas alineados, la cintura muy bien definida y algunas pueden tener busto grande. Celebridad que te puede dar una idea de esta silueta: Sofía Vergara.



Foto: Instagram: @sofíavergara



Cómo elegir tu traje de baño según tu tipo de cuerpo

¿Lista? Estos son algunos tips que te ayudarán a crear balance: no aumentar volumen donde ya tienes, sino donde crees que hace falta; llevar la atención a las partes que más te gustan de tu cuerpo y desviarla de aquellas con las que, en este momento, te sientes un poco incómoda y no quieres resaltar.

A pesar de los consejos, SIEMPRE lo más importante será que te sientas cómoda con la pieza que elijas: que te haga sentir segura y bella.



Foto: Instagram @cherrypinkmx

Traje de baño para mujeres con cuerpo tipo triángulo

Las mujeres con el cuerpo tipo triángulo pueden destacar la parte superior con estampados, adornos y diseños llamativos, pero no deben hacerlo en la parte inferior, donde se recomienda usar un solo color, neutro, preferiblemente.



-Trajes de baño que lleven la atención al busto, con bonitos estampados, olanes, mangas abullonadas (trend alert!).

-Pueden usar tops o enterizos con tirantes gruesos.

-Piezas con escotes profundos, si te sientes cómoda con tu busto.

-Bragas en un solo color, sin detalles llamativos. Si lleva print, que el corte de la braga sea minimalista.

-Algunas mujeres con este tipo de cuerpo se pueden sentir más seguras con bragas completas, no reveladoras, en la parte de atrás.



Foto: Sanlier



Traje de baño para mujeres con cuerpo triángulo invertido

Si consideras que tienes este tipo de cuerpo, debes dejar todo lo que sume volumen al área de la cadera: estampados y detalles como volantes. En la parte superior del traje de baño, es preferible ir por colores lisos y neutros.

-Tops en tonos neutros y sin detalles como mangas abullonadas y olanes.

-Bragas con estampados llamativos, rayas horizontales, lazos laterales y olanes.

-El escote halter es uno de los más favorecedores, tanto en bikinis como en enterizos. El clásico modelo de top tipo triángulo en bikini es ideal.

-Cuida tener un top o bra con buen soporte.



Foto: Amazon (Cooliz)

Traje de baño para mujeres con cuerpo tipo rectángulo

Al momento de vestir lo que buscamos es definir la cintura y crear curvas. Se recomiendan cortes y detalles muy femeninos.

-Evita los cortes rectos

-Prefiere piezas que tengan detalles cruzados en el busto, el abdomen o el cuello.

-Enterizos con cinturones ayudarán a definir la cintura.

-Los trikinis pueden hacer una bonita silueta.

-Puedes llevar los estampados más lindos que prefieras.

-Elige modelos con detalles femeninos, como olanes, moños, adornitos.



Foto: Touché

Traje de baño para mujeres con cuerpo ovalado

Las mujeres con el cuerpo ovalado deben buscar definir la cintura y evitar sumar volumen en la parte media.

-Trajes de baño retro son ideales, con preciosas bragas de cintura alta y brasier con buena sujeción (ayudan los tirantes atados al cuello o tipo halter).

-Los enterizos son una linda opción, puedes elegir alguno que tenga cinturón para marcar la cintura y también los cruzados que forman drapeados en la parte delantera.

-Evita estampados grandes en la parte de la barriga y el busto (si es grande), puedes dejar el print o colores llamativos para la parte de la cadera.



Foto: Bari Swimwear



Traje de baño para mujeres con cuerpo tipo reloj de arena

En este caso se sugiere marcar cintura y mantener equilibrio con las partes reveladoras, si se muestra mucho arriba, ser más “tímida” en la parte de abajo, por ejemplo. Como puede tener caderas pronunciadas y busto grande, debe preguntarse si hay alguna de estas partes que preferiría no destacar (evitar detalles, escotes, estampados llamativos en esa zona), pero si no hay ningún problema, ¡que use lo que quiera!

-Los enterizos con cinturón o detalles que marcan la cintura son ideales.

-Los bikinis de estilo retro quedan muy lindos, con su braga de cintura alta.

-Los tops atados al cuello te harán lucir muy bien. Recuerda que cualquier top debe tener buen soporte.

-Si tienes un top revelador, lleva una braga que no muestre mucho en la parte de atrás. Este punto es, básicamente, para mantener la sensualidad sin llegar a verse vulgar.



Foto: Agua Bendita

