Tips infalibles para cuidar y mantener tu flequillo perfecto

¿Con flequillo o sin flequillo? Es una pregunta que podemos hacernos muchas veces cuando nos encontramos frente al espejo del salón de belleza, a punto de un corte de puntas inicial que se convierte en el deseo de un cambio de look más radical.

El flequillo es un toque precioso en nuestros cortes que nos puede aportar mucho. Según el elegido, podemos vernos más joviales, más sofisticadas, más arriesgadas. Siempre es bueno estar al tanto de las tendencias, pero, además, estar muy bien informadas sobre si esas tendencias van bien con la forma de nuestro rostro. Para saberlo, lo mejor es consultarlo con tu experto/a, también podrías pedirle probar con uno postizo antes de darle permiso a la tijera.



Foto: Instagram @lilyjcollins

Los largos tal vez te parezcan más fáciles de mantener y dominar, sobre todo ahora que la apariencia natural y un tanto desenfadada en el pelo es totalmente permitida. Pero, cuando elegimos un flequillo más corto, debemos tener en cuenta que va a exigir ciertos cuidados de más para lucir siempre como recién salida del salón.

Esperamos que estos tips te ayuden.



8 consejos para mantener tu flequillo

1. Evita tocarlo constantemente. Aunque es un consejo que puede parecer obvio, es muy importante tenerlo en consideración, porque es común que nos toquemos el flequillo inconscientemente para apartarlo del rostro. Cuando pasamos nuestras manos por el pelo, llevamos toda la suciedad y la grasa que tenemos en ellas.

2. Elige productos faciales no grasos. Las cremitas y aceites faciales con textura "oil" pueden llegar a tu flequillo, así que es recomendable evitarlos y preferir algunos de rápida absorción. Puedes aplicar cremas de este tipo en las noches previas al día en que sabes que vas a lavar todo tu cabello.



Foto: Instagram @annehathaway

3. Usa shampoo seco algunos días. Si no acostumbras a lavar tu cabello todos los días, pero notas que el flequillo luce más sucio que el resto del pelo, la solución es usar un buen shampoo seco solo en esta sección. Aplícalo en la noche, preferiblemente, para que actúe mejor.

4. Lávalo si está muy sucio. Ahora, si sientes que el shampoo seco no es suficiente, porque el flequillo luce muy sucio y sin forma, puedes lavar solo esta parte de tu melena con tu shampoo normal. Luego, procede a peinarlo como de costumbre.



Foto: Pexels

5. Usa diademas. Este accesorio para el pelo, puede ayudar a domarlo, cuando sientes que necesitas ayuda. Si crees que lo dejaron muy cortito, puedes usar una diadema para “aplacar” la parte superior cuando el volumen es problema. También puedes usarla cuando el fleco te ha crecido y deseas mantenerlo apartado del borde de la cara, mientras vas por tu corte al salón.

6. No esperes que se seque para darle forma con instrumentos de calor. El flequillo se va a secar super rápido después de lavarlo y así va a adquirir la forma natural del cabello. Si el tuyo requiere ser peinado con secadora o similar, hazlo tan pronto como puedas después de la ducha.



Foto: Pexels

7. Usa protector térmico. Esto es recomendable en todo el cabello, pero es importante recordar que no debes olvidar aplicarlo en tu flequillo para que no luzca daños posteriores, sobre todo si sueles usar más la plancha y la secadora en esta zona del pelo, justo para darle forma.

8. Usa laca, pero no abuses. Cuando es muy urgente tenerlo controlado, puedes usar un poco de laca para el pelo. En general, la recomendación es no abusar de los productos para peinar y aplicar pocas cantidades para que el flequillo no resulte pesado ni luzca graso.

