Tips de maquillaje infalibles para mujeres de 50 años

Con el paso de los años nuestro cuerpo cambia. Durante este proceso natural, debemos ir descubriendo las nuevas necesidades que surgen en nuestra piel en cada etapa de la vida. Si a los 15 algunas mujeres tuvieron que cubrir brotes de acné o en el embarazo aprender a convivir con las manchas, entrando a la década de los 50 debemos entender cambios en nuestra piel motivados por la disminución de hormonas como el estrógeno, entre otros factores.

En la web aarp.org, dirigido a personas mayores de 50, explican que cuando los niveles de estrógeno disminuyen, la piel puede sentirse más seca y delgada. “Durante los primeros cinco años de la menopausia, las mujeres pierden el 30% de colágeno de la piel y el cuerpo”, especifican. Ante esto y basados en especialistas, aconsejan usar productos con retinol por la noche, y en el día cremas hidratantes y sueros con ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas, péptidos, manteca de karité y vitamina B3, para mantener la piel hidratada, luminosa y bonita.

En este proceso de descubrimiento de las nuevas necesidades de nuestra piel, muchas podemos enfrentarnos a nuestra cosmetiquera y preguntarnos si todo el maquillaje que veníamos usando nos va bien. Quizá podemos seguir siendo fieles a las marcas de siempre, pero variando algunos productos, texturas y tonalidades.



Foto: Pexels



En nuestras lecturas de la semana, nos topamos con un interesante artículo de la revista Vogue, donde la maquillista profesional Sandy Linter revela algunos tips de maquillaje para mujeres de 50 años y más. Además de una amplia experiencia que empezó con clientes como Jackie Onassis y continúa con Elizabeth Hurley y Rita Wilson, entre otras celebridades, uno de los aspectos más valiosos es que ella está en sus 75 y, seguramente, ha vivido de primera mano cada uno de sus tips.

Nos quedamos con esta frase citada en la publicación: “Usa el maquillaje, que no te use. En lugar de tratar de ocultar defectos, mejora lo que tienes”. Esta es una máxima a toda edad y se puede seguir también al momento de vestir.

Veamos algunos de los tips de maquillaje que Sandy Linter develó:



Después de la limpieza, el primer paso es hidratar la piel con una crema ligera, que no sea pesada. Posteriormente, en áreas con líneas finas y partes secas se puede aplicar un primer, este puede tener entre sus funciones minimizar los poritos si es necesario.



Foto: Pexels



Usar una base de maquillaje ligera, pero de cobertura media, que prometa hidratación. Se aplica con una esponja húmeda o una brocha para base. Otros expertos recomiendan que elijamos bases que atiendan necesidades de la piel madura como falta de luminosidad y arruguitas.

La maquillista sugiere usar uno o dos tonos más cálidos en cuanto a nuestro tono de piel; debes probar esto con un experto en tu tienda favorita. Se debe extender en la zona del cuello y el escote para que se vea natural.



Luego de la base, comenta que el aliado que debe entrar en juego es un corrector para las zonas con rojeces y manchitas. Aplicar un corrector de ojeras debajo del ojo y concentrándose también en las esquinas internas del ojo.



El bronzer es el siguiente producto que dará luminosidad al rostro. Dice que lo usa en las mujeres mayores de 50 porque aporta un tono cálido natural a la piel. Lo coloca debajo del pómulo, a los lados de la nariz, en la frente y debajo de la línea de la mandíbula.



Foto: Pexels

Y blush en la parte superior del pómulo

Aplica el blush en la parte superior del pómulo y lo difumina hacia la sien, porque considera que se debe dirigir la atención hacia arriba. Opta por tonos rosados sutiles, en crema preferiblemente. También es posible añadir un poco de rubor en polvo luego.



Sí a la mascara de pestañas negra

“Quieres abrir los ojos y hacer que se vean lo más grandes posible porque es más juvenil”, dice la experta en Vogue. Para ello lo primero que hay que hacer es rizar las pestañas desde la raíz y aplicar rímel, puede ser negro, asegura, desmintiendo el mito de que a los 50 es mejor usar marrón. Debemos cuidar que la máscara no agrupe las pestañas.

Luego, se puede aplicar delineador según tu estilo y gusto, recomienda mucho el clásico Le Crayon Khôl Eyeliner de Lancôme.



Sombra de afuera hacia adentro

Un truco que nos pareció interesante para rejuvenecer la mirada es comenzar a aplicar la sombra desde la esquina exterior del ojo hacia adentro para que el color se vaya degradando, así aseguras una mirada más grande. Usa un pincel pequeño. Pensamos que los tonos tierra siempre quedan lindos y que el brillo se debe atenuar un poco.

No se debe exagerar el maquillaje en las cejas. Un tip que hemos escuchado mucho es usar un tono un poco más claro que el del pelo. Que se vean naturales y no despobladas es lo que queremos.



Labios con delineado del tono de tu piel

Como los labios pueden volverse un poco asimétricos con el paso del tiempo, la experta aconseja usar un buen crayón delineador en el tono de los labios -aunque también podría ser del tono del labial o gloss que usarás- para remarcar la forma con simetría, que sea de textura suave y no un estricto mate que nos cause tirantez (recomienda Velvet Matte Lipstick Pencil de Nars). Luego, pinta tus labios como siempre y si gustas aplica un toque de gloss que no sea pesado.



Foto: Especial

