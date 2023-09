La cantante Shakira anunció el lanzamiento de su nuevo perfume en redes sociales, donde no solo sorprendió a sus fans con esta noticia del área de la belleza, sino que además los cautivó con su sensual look.

Con el tema musical Girl Like Me (2020), que cantó con Black Eyed Peas, la artista colombiana se luce con un espectacular total look rojo, protagonizado por un corset de encaje con el que confirma que las prendas de lencería se siguen posicionando en los primeros lugares de las tendencias, por mezclar elegancia y sensualidad.

La fragancia nueva de Shakira se llama Rojo y se une a su familia de perfumes. Según informaron, es este el primer eau de parfum de la firma, es decir, es más concentrado y, muy posiblemente, tendrá mayor duración (este depende del match que hace con tu piel).

“Conoce Rojo, la nueva fragancia de la feminidad poderosa y el primer eau de parfum de Shakira Perfumes”, detallan en las redes de la cantante.

El total look rojo de Shakira para anunciar su nuevo perfume

En consonancia con el nombre de la fragancia: Rojo, Shakira luce un total look en este color que es asociado frecuentemente con la pasión. Es una tonalidad que, como describen el nuevo producto, puede expresar una feminidad poderosa.

Foto: Instagram @shakira

El stylist de la cantante, Nicolas Bru, no esperó mucho para compartir cuáles eran los diseñadores que estaban detrás del look de Shakira en el anuncio. De la glamourosa firma del diseñador estadounidense Christian Siriano son los pantalones de tiro alto y pernera amplia, en delicado acabado satinado y con caída fluida.

La estrella sexy del look de Shakira en el anuncio de Rojo es un corset de encaje en el mismo color poderoso, que envuelve su torso sin tirantes y tiene la forma de corazón propia de la silueta de un balconette (con copa media). La pieza de lencería, que es tan sexy como sofisticada, es de la marca Fleur du Mal.

Foto: Instagram @shakira

Shakira también lleva el rojo como foco de su maquillaje y su nail art. Luce unos labios frambuesa en acabado cremoso y una manicura en rojo más intenso y con forma stiletto. Como casi siempre, deja que su melena también resalte como parte importante del look y la lleva suelta y peinada de lado.

Foto: Instagram @shakira

Shakira Perfumes lanzó la primera fragancia inspirada en la cantante por el año 2010, S By Shakira, ¿la recuerdas? A este le siguieron líneas como Rock, Dance y Dream.

El nuevo eau de parfum es dulce, floral y afrutado. Según informan en el sitio Fragrantica, “las notas de salida son frambuesa, grosellas negras y limón (lima ácida); las notas de corazón son ylang-ylang, cardamomo, jengibre, narciso y pimienta rosa; las notas de fondo son notas solares, ámbar gris y cedro”. Estamos ansiosas por probarlo.

Leer también: Zuria Vega derrocha sensualidad con increíble escote en la espalda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters