Selena Gomez vivió un momento especial el miércoles 4 de octubre como anfitriona de la gala benéfica de Rare Impact Fund, fundación que creó para apoyar la atención de la salud mental en 2020, a la par de su marca de belleza Rare Beauty, cuyo 1% de las ventas están destinados a esta causa.

La cantante de "Single Soon" fue el foco de atención y para ello tenía que lucir espectacular. Durante el evento, impactó con tres cambios de look, elegidos en colaboración con su estilista de moda Erin Walsh. Llevó un vestido largo de lentejuelas plateado y con flor 3D, uno corto en color morado con una maxi flor y otro mini negro ceñido con print de animales y plantas.

Además, lució un renovado corte de pelo long bob que la hizo verse elegante, jovial y chic, el cual estuvo en manos de su estilista Marissa Marino.

Foto: AP

Aunque no es la primera vez que Selena lleva el pelo cerca de los hombros, en sus últimas apariciones públicas nos ha acostumbrado a verla con su pelo largo y luciendo la variedad de peinados que este estilo permite lograr. Pero, en esta ocasión donde sabía que sería el foco de todas las miradas, decidió renovar su look con un corte bob que rejuvenece y que no pasa de moda.

El nuevo long bob de Selena Gomez

El corte bob goza de una gran popularidad temporada tras temporada, como una gran alternativa para las mujeres que no desean lucir una larga cabellera. Se puede llevar muy corto, con su largo rozando las orejas, pero también hay versiones más largas que pasan la mandíbula y se acercan a los hombros.

Este último estilo, llamado long bob o bob largo, es el que eligió Selena Gomez para hacer una transición del cabello largo al corto de una manera que sea notoria, pero sin excederse con las tijeras (aunque el pelo siempre crecerá).

Foto: AFP

Leer también: El vestido con liguero de Galilea Montijo

La actriz de Only Murders in the Building lo llevó recto y con un flequillo largo que esta vez no destacó, pero que incluso podría llevar peinado de lado en el futuro. Recuerda, que el long bob también puede ser asimétrico o invertido, no solo recto.

Para la ocasión, lució un peinado con raya en medio y con acabado pulido, que es una manera elegante de llevar el corte bob largo. Pero, también se puede estilizar con ondas suaves y así darle un poco de volumen refrescante.

Foto: AP

Un bob que rejuvenece

Entre las ventajas del long bob tenemos una para nada despreciable: rejuvenece. En este corte de cabello se mezclan lo clásico y lo moderno, haciendo que tenga un efecto rejuvenecedor en la mayoría de las personas, eso sí, el pelo debe estar bien cuidado y sano.

Otro beneficio del long bob es que permite seguir haciendo diferentes peinados recogidos, además, como demostró Selena, es ideal para lucir un estilo de pelo “corto” sin hacer un cambio radical. Cuando necesitamos un considerable corte de puntas para sanar el cabello, el bob largo puede ser una gran opción.

Esta melena que no llega a pasar los hombros se ve muy bien en mujeres con el rostro redondo (es el caso de Selena) y ovalado. ¿Te gustaría probar un long bob este otoño?

Foto: AP

Leer también: Quiénes no deben comer avena

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters