Esta semana, unas imágenes de Selena Gomez y su novio Benny Blanco causaron furor en redes sociales. En sus historias de Instagram, la pareja publicó románticas fotografías disfrutando juntos del 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos).

Selena, la mujer con más seguidores en esta red social, no sólo inspira a realzar la belleza natural de cada quien con su ya famosa marca de maquillaje, sino que también se ha convertido en un referente de estilo para mujeres de todas las edades.

Esta vez, deslumbró con un look veraniego, ideal para una salida a la playa o para visitar un Pueblo Mágico. Encantó con el vestido que lució, además, demostró que un sencillo accesorio para el cabello puede elevar un look. Se trata de una diadema de tela, que mantiene su belleza en su simpleza.

Foto: Instagram @selenagomez

La diadema estrella del verano 2024 según Selena Gómez

Selena Gomez luce un delicado y, a la vez, divertido vestido en blanco roto con escote strapless que deja exhibir su bronceado. La prenda se realza con un hermoso y colorido estampado de frutas y animalitos: corazón, tucán, piña y más. El diseño es ceñido en el torso y un poco más amplio en la falda, con forma en A.

Este maxivestido es de la marca estadounidense Free People, que ofrece ropa de estilo boho, tan cómoda como sofisticada. Aunque en las imágenes publicadas por Selena y Benny no se aprecian algunos detalles de la pieza, en la tienda online muestran que tiene bolsillos, aberturas laterales, tirantes que se pueden quitar y poner a gusto, además de un lindo y pequeño escote en la espalda.

Foto: Free People

La diadema de tela blanca entra en este juego de estilo veraniego a la perfección. Selena la lleva bordeando la línea del cabello. Es un accesorio simple, pero eleva instantáneamente su look, incluso aporta un aire vintage que evoca la imagen de Brigitte Bardot. Además, podemos pensar en su utilidad: controlar un poco de frizz o domar una cabellera que no está en su mejor día.

Al parecer, este no es el caso de la actriz de Only Murders in the Building, quien lleva su pelo perfectamente peinado con ondas naturales. La diadema se mantiene detrás de las orejas, aunque hay quienes prefieren llevarla sobre estas.

Foto: Instagram @itsbennyblanco

Al fijarnos en ese detalle, vemos otro elemento que destaca en las fotos de la cantante, son sus pendientes chunky en color dorado, una tendencia en joyería que se ha mantenido con fuerza los últimos meses.

En verano, según tu gusto, puedes llevar una diadema de tela minimalista como la de Selena Gomez, en tonos neutros como blanco, beige, café o negro. Pero también puedes elegir mascadas para un efecto más dramático, así como diseños de diademas más estructurados para algo más formal. Es un accesorio femenino, romántico y chic.

