La actriz mexicana Salma Hayek es todo un icono de estilo y suele deslumbrar a su paso por la alfombra roja de cuantiosos eventos de la industria del entretenimiento y la moda. Esposa del presidente del grupo Kering, François-Henri Pinault, que agrupa marcas como Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta y Gucci, suele usar creaciones de las firmas de la empresa.

Pero no siempre fue así. La revista Vogue rescata anécdotas en las que Hayek recurría a su creatividad para vestir en eventos de gala en sus inicios y sus elecciones eran alabadas por los medios especializados. “Al comienzo de mi carrera, me costó mucho conseguir ropa, no podía costearla por mi cuenta”, le dijo a la revista.

Este año, es difícil decidir cuáles fueron sus mejores looks de red carpet, pero aquí reunimos 5 memorables. Es común que elija diseños elegantes de silueta ceñida con escotes pronunciados; en 2023 lució varios vestidos de gala con lentejuelas, tanto en clásico negro, como en tonos más llamativos como naranja o verde.

Globos de Oro - Enero

En la 80° edición de los Globos de Oro, Salma Hayek deslumbró en un vestido corte de sirena en color nude, en el que destacan transparencias, cristales y flecos en las mangas y la falda. La prenda tiene escote en forma de corazón y caída amplia por la parte trasera. Este vestido es de la firma Gucci, que acompañó con joyas de Boucheron.

Foto: AFP

Premios Oscar - Marzo

Poco tiempo después, sorprendió en la alfombra roja del Oscar con un llamativo vestido de lentejuelas naranja con escote cruzado, con una falda con flecos que le aportan mucho movimiento. Para la ocasión, lució más jovial con su cabellera suelta y ondulada, peinada con raya en medio. Su elección fue nuevamente Gucci.

Leer también: 6 nail bars en CDMX donde puedes hacerte tu manicura para las fiestas

MET Gala - Mayo

Uno de los looks más resaltantes de la Met Gala de 2023 fue el de Salma, en vivo color rojo. La mezcla fue muy interesante: corset de piel y falda de tul vaporosa con volantes y encaje. Además, con un escote de hombros caídos, exhibía mangas cubiertas de perlas. El vestido es de Gucci.

Foto: AFP

Festival de Cine de Cannes - Mayo

Alexander McQueen

En la gran fiesta del cine que es el Festival de Cannes, Hayek pasó por la red carpet con un vestido morado de Alexander McQueen, con escote en V profundo, que destaca además por el dramatismo que aporta el volumen en las mangas y en el final de la falda.

Balenciaga

En este evento también se le vio con un vestido negro Balenciaga de lentejuelas. La actriz de Frida escribió en su cuenta de Instagram que la prenda pesa 15 kilos. Es de mangas largas, hombros pronunciados, cuello cruzado con olanes y doble falda. Lució un collar XL de Gucci. También destacó su bonito peinado semirecogido con mechones sueltos al frente.

Foto: Instagram @salmahayek

Leer también: Perfila tu nariz con esta técnica de contouring

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters