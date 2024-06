A través de sus redes sociales, la renombrada actriz y productora mexicana Salma Hayek volvió a capturar la atención con su impecable estilo el día de ayer. En esta ocasión, la estrella lució una llamativa blusa rosa que no solo subrayó su elegancia innata, sino que también la posicionó como un referente de la moda actual.

Haciendo referencia a la película Mean Girls (Chicas pesadas), protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, escribió sobre su atuendo: "On Wednesday's we wear pink. Los miércoles usamos rosa".

Salma Hayek luce una blusa de impacto

La blusa en rosa mexicano que eligió Salma Hayek es de cuello redondo con drapeado y tiene una abertura colocada justo debajo de este, que añade un toque de sensualidad sin dejar de lucir refinada. El diseño también incluye sutiles detalles fruncidos en la parte lateral de la prenda, acentuando su cintura y aportando textura y movimiento a la pieza.

Esta blusa pareciera que fue elegida por la actriz para resaltar su figura de manera elegante y alegre a la vez. La intensidad del color rosa resaltó su tono de piel y su carisma natural, logrando un equilibrio perfecto entre audacia y sofisticación.

Foto: Instagram @salmahayek

Un conjunto elegante

Para acompañar la blusa, Salma optó por un pantalón de vestir negro que contrasta armoniosamente con la vibrante parte superior. La prenda ofrecía una silueta estructurada que no solo acentuó su figura, sino que también permitió que el color rosa intenso tomara el centro del escenario y fuera la pieza estrella del outfit.

Foto: Instagram @salmahayek

Complementando su look, la actriz eligió unos zapatos también en color negro que se escondían debajo de los pliegues del pantalón, lo que añadió armonía al conjunto sin desviar la atención de la blusa rosa. Un brazalete y anillos plateados con detalles brillantes sutiles completó la vestimenta, proporcionando un toque de lujo discreto.

En cuanto al maquillaje, Salma optó por unas sombras de ojos suaves con tonos marrones que realzaban su mirada. Sus labios en tono nude y acabado mate añadieron un toque de frescura, mientras que el rubor rosado en sus mejillas hacía eco del color de su blusa creando una armonía visual.

Su cabello, peinado en ondas sueltas, cayó suavemente sobre sus hombros, enmarcando su rostro con un estilo natural. Este peinado no solo resaltó su belleza, sino que también aportó un toque relajado a su look general.

Salma Hayek ha demostrado a lo largo de su carrera una notable habilidad para adaptarse a las tendencias. Su reciente elección reafirma su estatus como un ícono de la moda, capaz de fusionar modernidad y elegancia con facilidad. Su capacidad para elegir atuendos que también reflejan su personalidad única continúa inspirando a seguidores de todo el mundo.

