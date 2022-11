Qué es la barrera cutánea y cómo cuidarla

Últimamente, hemos escuchado a cuantiosos especialistas advertir sobre la importancia de elegir los productos adecuados para no dañar la barrera cutánea. No se trata solo de conocer nuestro tipo de piel e ir a comprar los productos de la marca que más llama nuestra atención con la identificación de “piel seca” o “piel grasa”.

Es relevante tener un diagnóstico proveniente de un experto en el área dermatológica para entender nuestra piel un poco más allá. “No dañar la barrera cutánea”, ¿qué significa esa frase que está en nuestras primeras líneas?



¿Qué es la barrera cutánea?

En un evento reciente de la marca A-Derma al cual asistimos para conocer sus productos como parte de la celebración de su 40 aniversario, la dermatóloga Ana Valencia explicó que “es como una pared de ladrillos y cemento de una casa. Los ladrillos son los queratinocitos (célula principal de la epidermis, capa más superficial de la piel) y el cemento es como la grasita —los lípidos, aclaró— que la piel necesita para que esos queratinocitos se mantengan ahí sanos”.

De una manera didáctica continuó: “Cuando una pared está completa no deja pasar agua ni aire, nos protege; cuando esa pared no está completa, no funciona en esa casa. Lo mismo pasa con nuestra piel: esa barrera tiene que estar íntegra para que esté sana y funcione adecuadamente”.

Una barrera de la piel sana puede defenderse de agresores ambientales (contaminación, bacterias, rayos solares), además, ayuda a mantener la humedad en la piel, lo cual se traduce en una piel hidratada.



Signos de una barrera cutánea dañada

En un artículo publicado en Cosmopolitan, la dermatóloga Gloria Garnacho detalla que cuando hay alteración de los “ladrillos” es posible que entren sustancias como bacterias o químicos nocivos y, a su vez, puede permitir que salga el agua que tenemos dentro, lo cual favorecería tener una piel deshidratada.

Además de la deshidratación, se puede percibir hiperpigmentación, picor, vascularización, entre otras señales. “La sequedad, la inflamación, la presencia de muchos vasos sanguíneos, la descamación y la falta de compactación son las ‘red flags’ en este caso”, especifica quien además es colaboradora de Skinceuticals.

Qué puede dañar mi barrera

Factores medioambientales como la exposición a los rayos UV, la contaminación y los cambios de temperatura pueden alterarla.

El uso excesivo de productos fuertes para cuidar la piel, como limpiadores y exfoliantes muy abrasivos. Siempre es bueno pedir la orientación de un dermatólogo/a para saber la concentración y la frecuencia en la que puedes usar ciertos cosméticos con estas características.

Una limpieza facial inadecuada y dejar el maquillaje la mayoría de las veces sobre el rostro por la noche son hábitos negativos para la barrera cutánea.

Otros hábitos de estilo de vida como el consumo de tabaco y una alimentación pobre en nutrientes pueden afectar la salud de la piel. El estrés puede ser otro factor que influye en la alteración de la barrera cutánea.





Cómo cuidar la barrera de la piel

Lo primero que debes hacer es consultar a tu especialista en dermatología para que te diga cuál es el estado de tu piel en estos momentos y cuáles son los productos que puedes usar.

Cuando identificas señales como irritación, rojeces, sequedad y tirantez, incluso si sientes que produce más grasita de lo normal, trata de usar productos más suaves. También revisa si estás exagerando con “cuidados” faciales en cuanto a cantidad de cosméticos y principios exfoliantes, los cuales pueden ser muy buenos si se usan con la frecuencia correcta.

Una rutina de skincare mínima con limpieza, hidratación y protección solar puede ser suficiente en algunos momentos.

Puedes informarte sobre los ingredientes activos de algunas líneas cosméticas para pieles que necesitan un mimo extra. La doctora Ana nos explicó que en el caso de A-Derma los productos están especialmente dirigidos a “pieles frágiles”, o vulnerables, entre las que se pueden encontrar aquellas con alteraciones de la barrera cutánea. Su ingrediente principal es la avena rhealba, que calma, repara y reequilibra la piel.

La especialista nos hizo una advertencia bastante importante y es que en temporada de frío cualquiera de nosotras puede ver su piel vulnerable (como dijimos, los cambios de temperatura pueden alterar su funcionamiento), por eso se deben extremar cuidados.

En Cosmopolitan, los expertos consultados aconsejan alejarse de productos con fragancias o agentes irritantes como el alcohol, así como de ácidos como el glicólico y el salicílico, y los retinoides, durante este tiempo en el cual la piel está más vulnerable. También se pueden usar en concentraciones más bajas y no todos los días. A su vez, recomiendan otros ingredientes en tus cremitas como ácido hialurónico, ceramidas y glicerina para reforzar la barrera.

