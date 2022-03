Las tendencias de primavera están llenando nuestros clósets con colores vivos y texturas nobles. Como los bolsos son piezas imprescindibles en nuestros outfits, hicimos un recorrido por algunas tiendas para ver cómo la hermosura del colorido de esta temporada se plasma en esa prenda que, además de útil, nos ayuda a elevar cualquier look.

Los tonos pasteles no están peleados con los vibrantes, así que hay para todos los gustos. Como era de esperarse, destacan texturas diferentes al tradicional cuero que quizá muchas llevamos en nuestro día a día. En formas y tamaños hay gran variedad, el bolso tipo shopper es un ganador indiscutible, pero también reinan formatos pequeños y coquetos. Estampados, crochet y asas protagónicas se unen a esta fiesta.

Compartimos una selección de algunos modelos bonitos que cuestan menos de 700 pesos.



Bolso shopper en cuadros Vichy

Este bolso se hizo famoso porque recientemente la hermosa Lily Collins, quien sigue siendo aclamada por su papel en Emily en París, fue captada llevándolo en azul. Se trata de un shopper en tela de algodón con estampado de cuadros vichy, un print que no puede faltar en la temporada primaveral. Tiene dos bolsillos, uno externo y otro interior. Pertenece a la colección Committed de Mango que, como especifican en su web, se trata de productos que han sido confeccionados con fibras o procesos de producción sostenible, para reducir su impacto ambiental. También está disponible en beige y rojo.



Foto: Mango

Precio: 699 pesos



Bolsito trenzado rosa

No te preocupes, no todos son shopper, las tendencias tienes en un buen lugar los mini bolsos con toques primaverales. Este modelo de Zara es tejido y algo que puedes gustar mucho es que tiene asas de hombro y de mano. Ofrecen tres de los colores más populares del momento: rosa, naranja y lila. Con los emblemáticos vestidos de estampado floral pueden lucir muy bien, también con total looks.



Foto: Zara

Precio: 599 pesos



Crochet multicolor

Otro infaltable en la primavera es el bolso de crochet, que nos aporta un aire relajado y chic a la vez (o boho chic, que amamos). Puedes elegir piezas en tono unicolor pero este de Bershka nos pareció hermoso para lucir durante el día y en paseos de días soleados, con outfits casuales, bien sea con unos jeans o con un vestido perfecto para la temporada, con sandalias o tenis. Con esta pieza puedes usar outfits en tonos neutros o con alguna pieza monocromática en uno de los tonos que tiene el bolso.



Foto: Bershka

Precio: 599 pesos



Trenzada con cadena

Indudablemente, vas a encontrar el bolso trenzado que más se adapte a tu estilo. Este de HM es de paja y tiene un detalle que también está en tendencia que son las asas con cadenas, las cuales aportan más elegancia a la pieza. Si eres del team de los tonos claros, esta opción en verde es ideal para ti, también está disponible en beige, extremadamente combinable.



Foto: HM

Precio: 549 pesos

Color neón

Si eres amante de los colores neón no puede faltar este accesorio en tu tono favorito. Este amarillo se robará todas las miradas a donde quiera que vayas y como ya sabrás es un trend que se ha mantenido fuerte en estos meses y al parecer así seguira todo el año. También es perfecto para quienes aún no se atreven a incorporar en su ropa estos tonos, pueden hacer uso de ellos en una pieza como una bolsa y esta además es muy femenina y delicada con su asa trenzada. Es de Mango.



Foto: Mango

Precio: 699 pesos



Acolchado con flores

Los bolsos con textura acolchada se mantienen en tendencia y puedes seguir llevándolos en primavera. En este de Stradivarius se unen detalles que se pueden robar el corazón de las chicas de estilo romántico, las florecitas, el color y la cadena.



Foto: Stradivarius

Precio: 599 pesos



Cesta mini

Las cestas son todo un clásico en la primavera y el verano, no tiene que ser una muy grande, puedes lucir una de tamaño mediano o mini, en colores divertidos, como esta propuesta de Pull & Bear. Está elaborada en papel, es de asas cortas y tiene un forrito interior con fruncido para cuidar todo lo que lleves adentro. Hay modelos naranja, menta, rosa y turquesa.



Foto: Pull & Bear

Precio: 549 pesos

