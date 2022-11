Prendas de terciopelo para lucir elegante y sensual en otoño

El terciopelo negro es protagonista de veladas elegantes por excelencia. Con la llegada del otoño vemos cómo se impone en diferentes prendas, más allá de un clásico y hermoso vestido, como lo han lucido celebridades como Dua Lipa y Eva Longoria recientemente.

Su suavidad se deja ver también en jumpsuits, tops cortos y faldas. Hace poco Belinda nos dejaba ver lo bien que se ve un palazzo en terciopelo negro y circularon unas fotos de Kate Moss con una maxifalda morada en esta textura. En pasarela, fue incorporada en colecciones otoñales de firmas como Armani Privé, Christian Dior, Elie Saab y Schiaparelli.

En tiendas low cost se pueden ver increíbles reinvenciones de su elegancia para llevar en atuendos menos formales, pero siempre se puede encontrar una pieza con toda la sofisticación para eventos de noche y de celebración. Ya diciembre está cerca y podemos prepararnos para las fiestas.



En estas prendas llevaremos el terciopelo más lindo del otoño 2022

Top corsetero en tendencia

La silueta del corset se ha mantenido en la preferencia de muchas. En verano se dejaba ver en tops floreados y colores claros, mientras que ahora se puede llevar en texturas más irreverentes como el cuero o más elegantes como el terciopelo. Si eres de las mujeres que adoran los crop tops, puedes llevar uno como este con pantalones de tiro alto y pernera ancha, también con jeans y faldas midi o maxi. Si hace frío, un saco o un blazer precioso te sacará de apuros.



Foto: Stradivarius



Minivestido negro para lucir sexy

Quienes son amantes de los minivestidos pueden apreciar una prenda como esta en terciopelo negro. Este modelo tiene un detalle en tendencia: plumas, que aporta un toque chic y sensual. Pero si quieres algo más atemporal, puedes buscar uno diseño en terciopelo negro de manga larga con la falda más cerca de las rodillas. Esta prenda pertenece a la colección de fiesta de Bershka, de la cual la actriz española María Pedraza es imagen, y tiene varias piezas en "velvet".



Foto: Bershka



La elegancia del vestido largo

Si eres de las mujeres que prefiere diseños menos reveladores, vas a amar esta opción, porque combina transparencias y terciopelo en una mezcla con “sensualidad discreta”. Además, tiene un detalle que nos encanta, del cual seguro ya te diste cuenta, se trata del print de lunares o “polka dots”, todo un clásico que suelen llevar las mujeres de estilo clásico y elegante. El vestido largo tiene la ventaja de que es muy elegante.



Foto: Mango

Blazer con encanto

El blazer es una prenda que se resiste a salir de nuestros armarios, pues cada temporada se reinventa para darnos justo eso que necesitamos. La chaqueta americana se puede llevar en suave terciopelo negro o café, o con toques de colores otoñales como verde, azul oscuro y morado. Las mujeres con gustos excéntricos podrán llevarlo en total looks, mientras otras más sencillas querrán llevarlo con unos jeans cotidianos. Va a elevar el look, solo cuida el balance.



Foto: Massimo Dutti



Falda: feminidad clásica

Una falda de corte clásico puede incorporar a tu look el toque de terciopelo que necesitas. Si quieres añadir una dosis sexy puedes optar por alguna con abertura pronunciada. También puedes ir en la búsqueda de alguna midi o maxi, en esos casos creemos que la parte de arriba debe ser sencilla, no por ello menos sofisticada, para dejar la atención a la falda.



Foto: Zara



Pantalón cómodo y sofisticado

Los pantalones en esta textura no podían faltar en la lista, por su comodidad y sofisticación. Piensa en cómo se verían unos de caída fluida con tu blusa favorita y zapatos de impacto. Este modelo de Mango con detalles acanalados está disponible en conjunto, una opción maravillosa para las que adoran vestir en total looks. Este verde en particular quedaría muy bien con accesorios dorados.



Foto: Mango



El body de terciopelo

El body, como el corset, es otra de las piezas robadas a la lencería para lucir en el exterior. Lo vimos en su versión más básica para llevar en texturas como algodón y tonos neutros, pero también en modelos un poco más formales, incluso con cortes de camisas. Ahora llega a mostrarnos cómo es su “piel” de terciopelo, para llevar en outfits glam, en tonos variados, puede verse sin mangas, con transparencias y de mangas largas. Cuando el modelo es muy ceñido, equilibra con la parte inferior un poco holgada: jeans, pantalones de vestir, faldas.



Foto: Shein



Extra: Zapatillas

El terciopelo llega a modelos elegantes de calzado que puedes lucir en temporada de fiestas.



Foto: Zara

