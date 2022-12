Hoy decimos: “¡Bienvenido, diciembre!”. Con su llegada comienza la temporada de fiestas y, tras dos años de celebraciones limitadas por la pandemia, en esta época que inicia la moda nos complace con mucho brillo y las tiendas ya empiezan a exhibir sus colecciones más glam.

Las lentejuelas son parte de este brillo que vestirá a muchas fashionistas. Quienes deseen llevarlas como protagonistas de sus looks pueden elegir vestidos preciosos cubiertos completamente con su encanto.

Ahora, quienes quieren una dosis menor pueden añadir a sus outfits una sola prenda con “paillettes”, como un top corsé o una blusa holgada (para aquellas chicas que no usamos prendas muy ceñidas). Las bolsas también nos permiten añadir la magia de su brillo en nuestros atuendos, así como algunas zapatillas. Estos complementos son ideales para las mujeres que gustan vestir con más sobriedad y prefieren prendas de ropa en tonos neutros.

El negro, el plata y el dorado suelen ser los tonos de fiesta, pero con seguridad vas a encontrar un toque de color vibrante. El hot pink es el favorito de la temporada y puedes hallarlo en piezas con lentejuelas con aire jovial. Además de tonos fríos bellísimos como azul y violeta. El rojo merece mención aparte porque expresa el espíritu navideño de la manera más chic.



Prendas con lentejuelas para destacar en las fiestas

Top corsé

Los tops estilo corsé no abandonan las tendencias y ahora cautivan con un exceso perfecto de lentejuelas. Puedes llevarlos con jeans, como recientemente lució uno Hailey Bieber para celebrar su cumpleaños, pero también en estilismos más formales, con pantalones anchos o faldas midi. En noches frías, no olvides un blazer o abrigo acorde a la ocasión. Este top que luce la actriz María Pedraza en la campaña de la colección de fiesta de Bershka es uno de nuestros favoritos por su ribete de plumas rosa.



Vestido rojo

Con un vestido rojo vas a expresar en “voz alta” tu amor por la Navidad. Es un color que nos invita a celebrar y además es muy sensual. Un minivestido rojo te hará lucir sexy, elegante y divertida, a tono con las fiestas. Este modelo de Zara es perfecto para la temporada, con mangas cortas, ideal para aquellas mujeres que no desean dejar sus brazos descubiertos. Complementa con dorado o negro.

Blazer

La chaqueta americana aporta elegancia de manera instantánea a los looks, inclusive a los más sencillos. En estas fiestas puedes lucirte con un blazer completamente brillante, con lentejuelas en colores plata, negro o blanco perlado. Puedes llevar uno con total look negro, si este estilo es de tus preferidos para las fiestas. Las lentejuelas pueden elevar ese tipo de looks y hacerlos menos simples. Este es de Stradivarius.





Pantalones

Las mujeres que pertenecen al “team” de pantalones pueden lucir outfits increíbles con unos como estos de Desigual, porque podrán crear infinidad de combinaciones con ellos y hacer mezclas de texturas como el terciopelo y el satín. Con sandalias de tiras lograrás un look muy femenino.





Vestido negro

Para el vestido negro no hay reglas. Puedes elegir el mejor corte para ti. La ventaja de esta pieza es que, como los más clásicos, va a hacer que luzcas muy elegante y, además, va a combinar con todo. Mini o midi, descubre cómo es el escote perfecto para ti: strapless (palabra de honor), asimétrico (una manga), halter (abraza el cuello), en V (el más favorecedor) y más. Los de manga larga también son una gran alternativa. Este de corte clásico se puede conseguir en Zara.





Falda

Las minifaldas no pueden faltar en esta selección de prendas para la temporada de fiestas. Son una pieza muy sensual que recomendamos llevar con otras piezas menos reveladoras para crear balance. Por supuesto que las mini no son las únicas favs, la otra opción es el corte midi de caída recta, tan femeninas, sofisticadas y elegantes. La falda que ves a continuación es de Amanda Uprichard y la conseguimos en Revolve.





Bolsa

El complemento perfecto es una bolsa de mano. Como ya dijimos, es perfecto para aquellas mujeres que en este momento no desean enfundarse en un vestido u otra prenda de ropa con destellos de lentejuelas: llevar este pequeño accesorio hará todo el trabajo de aportar un toque chic y elegante para vivir las vibes de fiesta. Este bolso es de Mango, con efecto espejo. En la colección de fiesta de esta marca pueden conseguir también vestidos con lentejuelas.

