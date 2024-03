Pierpaolo Piccioli dice adiós a la firma italiana Valentino, después de haber creado una historia de 25 años juntos. Desde hace ocho años, Piccioli ocupa el cargo de director creativo único en la casa de moda, tras haber compartido la posición con María Grazia Chiuri durante varios años, hasta que ella dio su salto a Dior, donde permanece en la actualidad.

Foto: Instagram @pppiccioli

La trayectoria de Piccioli en Valentino comenzó de la mano de Chiuri, una dupla creativa que entró a los espacios de la firma en 1999, para dedicarse al diseño de accesorios, después de haber hecho equipo en Fendi. En 2008, juntos se embarcaron en la dirección creativa de Valentino. El diseñador Valentino Garavani, fundador de la empresa, se retiró en 2007 y su sucesora fue Alessandra Facchinetti, pero ella solo estuvo un año, dando paso a este par.

“No todas las historias tienen un principio y un final, algunas viven una especie de presente eterno que brilla con una luz tan intensa que no deja sombras. Llevo 25 años en esta empresa, y 25 años existiendo y conviviendo con las personas que han tejido conmigo los hilos de esta hermosa historia, que es mía y nuestra”, escribe el creativo en el anuncio.

En el comunicado que compartió el diseñador en sus redes sociales, expresó su agradecimiento especial a las personas con las que ha trabajado en estos años. “Todo ha existido y existe gracias a las personas que he conocido, con quienes he trabajado, con quienes he compartido sueños y creado belleza, con quienes he construido algo que es de todos, que permanece inmutable y tangible”.

Además, no dejó de agradecer a Valentino Garavani y a Giancarlo Giammetti, cofundador de la marca, por confiarle su sueño. “Gracias a todas y cada una de las personas que de una manera u otra han hecho posible todo esto, ha sido un privilegio y un honor compartir mi viaje y mis sueños con ustedes. Y gracias al señor Valentino y a Giancarlo Giammetti, que me han entregado los suyos”.

Foto: Valentino Garavani y Pierpaolo Piccioli. Instagram @pppiccioli

En EFE destacan palabras que el CEO de Valentino, Jacopo Venturini, extendió a medios locales: “Estoy agradecido a Pierpaolo por su papel como director creativo y por su visión, compromiso y creatividad que han llevado a la Maison Valentino a lo que representa hoy en día”.

En la foto que eligió Piccioli para decir adiós a la firma se encuentra con parte de su equipo; más de una vez salió a saludar al público compartiendo protagonismo con las costureras de la Maison en sus desfiles, consciente de su importancia en el proceso de hacer moda.

Su mente creativa ha estado detrás de tendencias recientes como las transparencias, el rosa intenso del Barbiecore o el auge de las bailarinas; también sorprendió con la presencia de unos jeans en un desfile de alta costura. Siempre respetó la identidad y el legado existente en la casa de moda, enalteciendo la feminidad y el romanticismo, sin dejar de ser innovador.

Aún no se sabe quién será su sucesor ni cuáles serán los próximos pasos de Pierpaolo Piccioli, quien finalizó su comunicado diciendo que se siente: "joven y libre".

