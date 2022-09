¿Piel seca?: 7 errores que debes evitar en tu rutina facial

La piel seca necesita cuidados especiales y aquí te vamos a decir algunos, tras identificar los errores que podemos cometer en la rutina de cuidado facial: ¿Agua caliente? ¡Nunca! ¿Crema hidratante? Siempre.

Este tipo de piel se caracteriza por verse y sentirse áspera, con sensación de tirantez que es incómoda, además en algunos casos puede presentar descamación y grietas finas.



Fotos: Pexels



Errores que debemos evitar si tenemos piel seca

Lavar la cara con agua caliente

El agua demasiado caliente es enemiga de la piel, especialmente la de tipo seco. Lo que recomiendan los especialistas es realizar la limpieza con agua tibia, pues la que está muy caliente va a eliminar los aceites naturales de la piel que la protegerán. En Clínica Mayo también mencionan que se deben evitar duchas o baños calientes muy prolongados.





Realizar exfoliaciones excesivas

La cosmética nos regala cada vez más avances y productos excelentes para nuestra piel. Los exfoliantes entran en esta grandiosa oferta y es importante preguntar a nuestro especialista cuál podemos usar y con cuál frecuencia, para no abusar. Aunque los productos indiquen que se pueden usar dos o tres veces por semana, quizá para la piel seca con una vez es suficiente. ¡Consultalo!, pero no dejes de lado esta práctica, ya que dejar que se acumulen células muertas también puede ser perjudicial e impedir que penetren bien los nutrientes de los productos.



Usar limpiadores fuertes

Quizá puede ser obvio, pero no podemos dejar de advertirte que debes usar limpiadores suaves y que no contengan alcohol (cada vez más son menos los que tienen). Prefiere limpiadores en crema o leches, en vez de geles, que son más indicadas en pieles grasa por ser una textura más ligera. También evita usar la barra de jabón que usas para el cuerpo, seguro no lo haces, pero queremos recordarlo.

Saltarte la hidratante

Si tienes la piel seca es muy necesario que uses tu cremita hidratante en el día y en la noche, para evitar la tirantez que tanto incomoda, además de una apariencia opaca y sin brillo saludable. No es necesario que te excedas en cantidad. Como tip adicional, puedes incluir aceites faciales en tu rutina y brumas faciales que aporten hidratación y calmen la piel durante el día.





Aplicar la hidratante con la piel seca

Varios especialistas sugieren que es mucho mejor aplicar la crema hidratante justo después de lavar la piel o la duccha porque actuará mejor. No te preocupes, no tienes que dejar la cara empapada con agua, puedes secarla un poco, pero no dejar mucho tiempo entre la limpieza o lavado y la aplicación del producto hidratante.



No usar protector solar

El protector solar es indispensable para todos. En los casos de las mujeres que tienen piel seca, deben saber que la exposición solar afecta mucho la hidratación de la piel, además es uno de los factores que inciden en el envejecimiento prematuro. Debes usar protector solar todos los días y reaplicar cada 4 horas.





Usar mucho más el maquillaje en polvo

Si eres de las que aún lleva su polvo compacto a todos lados para retocar varias veces al día, trata de olvidar esta práctica. Para las pieles secas nada mejor que el maquillaje en crema y con toque glow. Este es el mejor momento cuando la tendencia apuesta por el maquillaje natural, una base o crema con color y blush también en crema. También puedes consultar a tu asesora de belleza cuáles polvos faciales son hidratantes.



Recomendaciones adicionales

-Sécate con ligeros toquecitos sobre la piel, pues pasar la toalla con brusquedad para secarla puede lastimarla.

-Seguramente has escuchado que la alimentación es importante para mantener la belleza externa. Debes mantenerte hidratada, tomar 1,5 litros de agua al día.

-Después de nadar en lugares como piscinas, enjuágate esa agua y aplica hidratante.

-Aunque el café tiene varios beneficios para la piel, como antioxidante y astringente, se recomienda minimizarlo si tienes la piel seca. Evita el cigarrillo porque reseca la piel, además del sabido daño que causa en la salud.

