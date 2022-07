Las mujeres que rondan los 40 vivieron lo mejor de lo que hoy se rescata y reinventa de la moda de finales de los años 90 y principios de los 2000. Si eres de este grupo, ¿tienes un aroma que te hace recordar lo mejor de esa época? Quizá hay alguna a la que incluso vuelves en este momento, porque se quedó como parte de tu estilo y tu esencia.

Tengas 20, 30, 40 o más, puedes probar algunos de los perfumes que triunfaban en esos años, tanto para complementar tus looks Y2K como para, simplemente, evocar el aroma que dejaba huella en ese entonces. Además, muchos de ellos son atemporales y se han mantenido entre los favoritos de varias mujeres. Redescúbrelos, o descúbrelos si estás en tus 20.



Perfumes de los 90 y 2000 que nos siguen conquistando

CK One de Calvin Klein

La fragancia CK One de Calvin Klein se lanzó en 1994 y revolucionó el mercado al ser una propuesta unisex. Chicas y chicos llevaron su aroma fresco, con predominio de cítricos, como limón, mandarina y notas verdes, que se asientan en suaves toques florales (rosa, lirio), almizcle y té verde. Se convirtió en un aroma atemporal que en 2022 se mantiene en los primeros lugares de los más vendidos en Amazon México y puede estar entre tus favoritas. Perfecta para llevar en verano y para el día a día.



Happy de Clinique

Es una fragancia fresca, sutil y delicada, con notas florales y frutales. Las de salida son naranja, toronja, mandarina, bergamota, manzana y ciruela. Las de corazón, envuelven aromas de flores como lirio, fresia, orquídea y rosa, mientras que en las de fondo se encuentran azucena, magnolia, almizcle y ámbar. Toda esta mezcla la hace muy femenina y clásica, pero a la vez jovial. Es de las perfectas para el verano y el día. Nació en 1998.





J’Adore de Dior

Al año siguiente, 1999, llegó a las tiendas J’Adore de Dior, una combinación de aroma de frutas y flores que conquistó a las mujeres de estilo más elegante y aún hoy se mantiene como uno bestseller vigente en los tocadores de muchas. “Es el gran floral femenino de la Maison Dior”, destacan en su web. Entre sus notas resaltan la esencia de ylang-ylang, rosa damascena de Turquía, jazmín grandiflorum de Grasse y jazmín sambac de la India.

Flower by Kenzo

Es una de las fragancias femeninas más delicadas que puedas disfrutar, con su aroma atalcado que muchas han descrito como “olor a limpio”. Entre sus notas se perciben las de rosa de Bulgaria, mandarina, jazmín, vainilla y almizcle blanco e incienso. Además, por su suavidad (esto no quiere decir que su aroma no sea perdurable), es perfecto para quienes no usan perfumes con frecuencia o para un regalo “a ciegas” porque es de esos que gustan a la mayoría. Fue lanzado en 2000.





Ralph de Ralph Lauren

También celebró su lanzamiento en el año 2000. Dulce y fresco a la vez, muchos, muchos, adolescentes llevaron esta fragancia al inicio del milenio. En sus notas de salida predominan las hojas de manzano y mandarina, que dan paso a la sutileza de la magnolia, freesia y almizcle. Creemos que es atemporal y puede ser ese toque único de jovialidad que se necesita en algunas ocasiones.





Be Delicious, de DKNY

La firma lo lanzó en 2004 con mucho éxito y se ha mantenido en años recientes entre los favoritos de muchos. Es una aroma floral frutal, con notas de toronja, pepino y magnolia, que evolucionan a las de manzana verde, nardo, rosa y violeta, para luego dejar el protagonismo a una estela de notas amaderadas, sándalo y ámbar. Algunas de las bondades que alaban en este eau du parfum o perfume “de la manzanita verde” es que es fresco, duradero y su dulzura no es invasiva.

¿Has probado alguno de estos?, ¿cuál añadirías a la lista?

