La noche de ayer se llevaron a cabo los Critic’s Choice Awards en las instalaciones de Barker Hangar en Santa Mónica, California. La alfombra roja nos dejó mucho glamour y estilismo; sin embargo, no todas las celebridades invitadas lucieron de lo mejor y dejaron algunos de los peores looks de la velada.

¿Quieres saber de quiénes se trata? Sigue leyendo.

Leer también: Y la peor vestida de la semana es.. Jennifer Lopez en los Golden Globes 2020



Beanie Feldstein

Amanos su vestido de Oscar de la Renta en de los Golden Globes , ya que la hacía lucir divina y muy estilizada. Para esta ocasión nuestra expectativa también era alta y el resultado no fue el mismo. Con un vestido tipo midi en color block que cortaba la silueta de Beanie en varias alturas poco favorecedoras y que agregaba más volumen a la parte superior de la actriz por los dos tirantes anchos que bajaban hasta la altura de su busto. Lo que sí nos encantó fue su beauty look muy natural.



Foto: AP

Wanda Sykes

El ajuste lo es todo en cuanto a estilismos tipo sartorial de trata. Si no cumples con esta básica, pero necesaria regla, podemos augurarle un look poco favorecedor, como el caso de la actriz Wanda Sykes, quien llevó un traje sastre en el binomio blanco y negro.



Foto: REUTERS

Susan Kelechi Watson

Con un vestido de transparencias y escote infinito al frente, firmado por Galiah Lava, la actriz posó para las cámaras, si bien ese tipo de silueta serían la tendencia hace tres años, en pleno 2020 ya no son tan espectaculares.



Foto: REUTERS

Cynthia Erivo

Con un maxivestido estampado de mangas abullonadas firmado por Fendi, la actriz se dejó ver. Y aunque si bien, el diseño del mismo era espectacular, el volumen era demasiado para la silueta de Cynthia por lo que la actriz lucía desproporcionada. Tal vez si las mangas y la cola del vestido no hubieran sido tan largas, Erivo se encontraría fuera de este listado.



Foto: REUTERS

Alex Borstein

Es posible llevar vestidos cortos a una alfombra roja, siempre y cuando sean espectaculares. Para el caso en específico de la actriz Alex Borstein no fue así, la selección de un vestido tan simple no nos agradó del todo y menos al acompañarlo con unas sandalias de plataformas y tiras altas que acortaron mucho más su estatura.



Foto: AP

Leer también: Los peor vestidos de la alfombra roja de los Golden Globes 2020



Kelly Clarkson

La cantante acudió a la ceremonia con un vestido para nada favorecedor, al parecer subió un poco de peso y este vestido de terciopelo negro lo hizo más notorio con el volumen extra en escote, puños y hombros. Su maquillaje estaba divino al igual que sus zapatillas, nos hubiera encantado verla con algo más simple.



Foto AP

Janet Mock

Con un vestido azul aqua alta costura de la casa de moda Valentino, la directora y escritora Janet Mock no lució de lo mejor. El vestido no era para nada favorecedor en cámara, se perdía la silueta de Janet y la ensanchaba más por los maxi guantes de color azul con pedrería, sin embargo nos encantó su hair y beauty look, así como su joyería firmada por David Webb.



Foto: AP

Para ti ¿cuál fue el peor look?