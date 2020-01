Nada mejor que un guardarropa renovado para empezar el mes de enero con el pie derecho. Pues, ¿quién no quiere lucir ropa nueva a principios de año? Lo mejor de todo es que en este mes tenemos las primeras rebajas de la temporada y podremos escoger aquellas prendas que nos van a servir para todo el año. Aprovecha que Zara está ofreciendo estas oportunidades y no te quedes sin estrenar en este 2020.

Las rebajas de enero suelen comenzar el día de Reyes o unos días después, dependiendo de la marca, y terminan entre el 6 al 15 de marzo. Zara al ser una tienda del grupo Inditex su temporada de descuentos no pasará del 6 de marzo, así que no tardes mucho tiempo en ir por tus esenciales de este año.

Desde abrigos, hasta vestidos y con rebajas de hasta la mitad de precio, Zara tiene la mejor opción para ti. Aquí podrás encontrar las rebajas que ni la mismísima duquesa de Cambridge, Kate Middleton, dejó pasar. La royal fue vista en con un vestido de rebaja de Zara en Bradford, ciudad británica, el pasado miércoles. Desgraciadamente este modelo está agotado pero aquí te dejamos otras opciones para que luzcas igual de hermosa que ella y sin necesidad de gastar grandes cantidades.

Sabemos que estamos en la cuesta de enero y que precisamente el dinero no nos sobra. Sin embargo, te daremos nuestros tips para que aproveches al máximo las ofertas: recuerda comprar ropa básica que puedas utilizar en más de una ocasión, de diferentes maneras y en diferentes lugares. No compres piezas si no estás segura que es de tu talla y evita comprar ropa de una sola ocasión que no saldrá de tu closet más de una vez al año, por último, te recomendamos que optes por comprar accesorios, muchas veces resultan ser más baratos y podrán darle sentido a tu outfit.

Monos

El mono es la pieza perfecta para lograr un look despampanante sin tanto esfuerzo. Este mono te puede resultar muy versátil dependiendo del tipo de accesorios que uses. Aquí te dejamos una opción que te vendrían perfecto para la oficina. Puedes utilizarlo con unos tacones color nude para hacer contraste con la prenda. Agrega unas pulseras o un collar discreto y el look estará completo. Sin embargo, si tienes un compromiso después del trabajo, simplemente puedes agregar unos maxi aretes, un labial rojo y estarás perfecta.



Foto: Cortesía

Leer tambén: 10 tendencias de moda que debes seguir

Vestido Camisero

Este vestido camisero, es un must en tu guardarropa. Este tipo de prenda, además de ser versátil, es muy cómoda. La ventaja de este vestido de Zara (además de que está de oferta), es que el cinturón estiliza la figura, resaltando tus curvas sin exagerar. Utilízalo con un collar, te recomendamos no agregar muchas pulseras, ya que al ser de manga ancha y larga, ya hay mucha atención en esta zona. Opta por zapatos bajos si vas a salir con tu familia, y algo más casual y con altura para ir a la oficina o algún evento formal.



Foto: Cortesía

Suéter

Este tipo de suéter oversize puede ser utilizado como un everyday basics si lo combinas con unos jeans y sneakers. Sin embargo, aunque te sorprenda, lo puedes utilizar de noche o para un evento importante y si utilizas los accesorios perfectos, las personas no notarán que utilizaste el mismo suéter la semana pasada. Para un look más de noche, combínalo con una falda corta ceñida, unas botas over knee, un labial rojo, cabello suelto y listo.





Skinny Jeans

Esta es una prenda básica y los looks que puedes crear son inmensos. Nosotros elegimos estos skinny jeans manchados, para darle un twist al clásico skinny blue, utilízalos con unos tacones si quieres salir de fiesta, un top tipo lencero y un pequeño dije.



Foto: Cortesía

Leer también: Baggy jeans: seis looks en tendencia que te encantarán.





Abrigo

Este tipo de abrigos es esencial en tu closet. Lo puedes combinar con todo. El color rosa palo le da un toque de originalidad, te recomendamos que lo uses con unos skinny jeans y un body azul, serás la sensación por el contraste de los colores.



Foto: Cortesía

¿Qué te pareció?