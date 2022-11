Moda masculina: 10 accesorios para elevar tu look

Aunque desde hace unos años el hombre ha cuidado más su imagen y estilo personal, cuando llega la hora de las ofertas, generalmente siguen pensando en otros elementos y dejan de lado la idea de comprar cosas que necesiten para su día a día no solo en cuanto a vestimenta, sino con los accesorios.

Y es que, para muchos, comprar ropa o zapatos no es una prioridad (pero sí una pantalla más grande o el más reciente PlayStation). No toman conciencia de renovar el clóset hasta el momento en que a la camisa preferida ya no tiene el mismo color que antes o los zapatos que usan todos los días ya tienen un hueco en la suela.

Y ni hablar de los complementos, esas piezas que, además de ser útiles, le dan personalidad al atuendo y crean un estilo propio. Ojo: esta conducta austera y ahorrativa no tiene nada de malo. Al contrario, ojalá muchas mujeres fuéramos más conscientes a la hora de comprar. Pero es importante entender que darse un gusto de vez en cuando te hará verte y sentir mejor, y la moda masculina tiene mucho que ofrecer.

A continuación, te dejamos una lista de accesorios para hombres que te harán lucir mejor que nunca a donde quiera que vayas. Recuerda buscar tonos neutros que puedas combinar con todo.



A todo terreno

Si te hace falta un calzado para tus salidas de fin de semana que puedas llevar adonde quieras, presta atención a este modelo de una colección especial de Timberland x PANGAIA, realizada con materiales parcialmente naturales. Viene en tres colores: naranja, rosa y verde.

_ Marca. Timberland

_ Precio. PPV

_ Dónde. timberland.com. mx



Foto: Especial



A mostrar la pantorrilla

Olvídate de las medias blancas de algodón. Para un look casual o de fin de semana, busca unos calcetines que puedas combinar con todo. Para ello, elige medias de color o estampados pero en tonos neutros, a menos que quieras mostrar tu lado más excéntrico.

_ Marca. Vans

_ Precio. 349 pesos

_ Dónde. vans. mx



Foto: Especial



Contra el sol

Cuida tus ojos de los rayos del sol con unos lentes que ofrezcan verdadera protección UV. De ahí que, al comprarlos, debes pensar en que estás haciendo una buena inversión. Los modelos extra grandes y con forma cuadrada están en tendencia sobre el modelo aviador.

_ Marca. Louis Vuitton

_ Precio. PPV

_ Dónde. El Palacio de Hierro



Foto: Especial



Lujo en el bolsillo

Aunque no lo creas, las carteras son una parte importante de tu imagen porque representan tu personalidad. Y, aunque generalmente se buscan en tonos negro o marrón, puedes cambiar un poco. Busca algo con un sencillo estampado como este.

_ Marca. Burberry

_ Precio. 8,990 pesos

_ Dónde. farfetch.com



Foto: Especial



Protege tu teléfono

¿Te ha pasado que sientes que llevas muchas cosas en las manos o en los bolsillos y no puedes con una más? Esto puede hacer que se pierda o caiga tu celular. Una excelente opción es comprar un estuche que, además de protegerlo puedes llevar tus tarjetas o dinero en él.

_ Marca. Shein

_ Precio. 320 pesos

_ Dónde. shein.com. mx



Foto: Especial

Leer también: Crocs y 7-Eleven se unen en una nueva colección muy divertida



De perlas

Uno de los mejores cambios en el estilo masculino de los últimos años es la incorporación de joyería moderna para looks casuales. Un brazalete o collar de perlas, en un solo tono o combinado con otras piezas, es una excelente opción para marcar la diferencia.

_ Marca. Hatton Labs

_ Precio. 8,914 pesos

_ Dónde. farfetch.com



Foto: Especial



Un sombrero cool

Los sombreros y gorras se han mantenido como uno de los accesorios protagonistas del año. Un diseño que puedes usar en cualquier época del año y que cumple su función de protegerte del frío o del calor, es el bucket. Elígelo en tonos pastel para un look más juvenil.

_ Marca. Zara

_ Precio. 549 pesos

_ Dónde. zara.com/mx



Foto: Especial



Más que la hora

Hoy en día, el reloj se ha convertido en un accesorio que va más allá de dar la hora. Pues, para muchos son el diseño, los materiales y colores los factores que determinarán si llevarlo o no a casa. Esta colección ofrece diferentes tonos contemporáneos y versátiles.

_ Marca. Rado

_ Precio. PPV

_ Dónde. El Palacio de Hierro



Foto: Especial



Viaja cómodo

Nada mejor que contar con un equipaje que tenga una estructura ligera, elaborado en material resistente, con mucha capacidad y bolsillos para guardar. Esta maleta es expandible, cuenta con cuatro ruedas para mejor traslado y candado incorporado.

_ Marca. It Luggage

_ Precio. 3,599.20

_ Dónde. Liverpool



Foto: Especial



Para todos los días

Si tienes que llevar cosas a tu trabajo o a la universidad, prueba con una mochila que sea cómoda y tenga espacio para guardar, pero que también sea un accesorio que eleve tu look, sin importar lo casual que sea. Esta es sobria pero moderna a la vez, y combina con todo.

_ Marca. Mango

_ Precio. 2,199 pesos

_ Dónde. mango.com/mx



Foto: Especial

Leer también: Ángela Aguilar hipnotiza a sus seguidores en total look de piel

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters