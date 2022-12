Mitos y verdades sobre el retinol que debes conocer

El retinol es uno de los ingredientes estrella en la cosmética actual, es un derivado de la vitamina A y pertenece a la familia de los retinoides. Es, especialmente, empleado en productos antienvejecimiento, pero también es usado en tratamientos para el acné.

Entre sus beneficios encontramos que es capaz de atenuar signos de la edad como arrugas y manchas, mientras aporta luminosidad a la piel. En parte, logra esto por su poder de estimular la renovación celular y la síntesis de colágeno. El retinol se puede hallar en cosméticos de venta libre como cremas y sérums.

Quizá ya has usado productos con retinol y probado sus beneficios, debido a su gran popularidad. Quienes no lo han hecho todavía, consulten con su especialista en dermatología para que indique la mejor forma de comenzar. Por lo general, al inciar, se recomiendan cosméticos con bajas concentraciones y no aplicarlos todos los días, porque la piel debe adaptarse a sus efectos.

Revisemos algunos mitos y verdades sobre el uso del retinol.



Fotos: Pexels



Es un exfoliante

Existe la creencia de que los retinoides son exfoliantes, quizá porque cuando se aplican suelen irritar la piel y producir descamación. Pero, no exfolian la piel, porque no tienen la capacidad de eliminar las células muertas, como sí puede hacerlo, por ejemplo, el ácido glicólico. El retinol es un antioxidante, y estimula la renovación celular y la producción de colágeno.

Según información de la marca de belleza Vichy: “Estimula la renovación celular en la base de la epidermis y evita que las células nuevas envejezcan demasiado rápido. Además, colabora con la producción natural de colágeno y ácido hialurónico, combate las arrugas o manchas y reduce el tamaño de los poros”.



No se debe aplicar en el contorno de ojos

La piel del contorno de los ojos es una de las más delicadas, lo sabemos. Pero, esto no quiere decir que el retinol no pueda tocarla. Es una zona donde aparecen las primeras líneas de expresión y arruguitas, y podría verse beneficiada por las propiedades de este ingrediente cosmético.

En Healthline recomiendan que las personas con piel sensible usen primero una crema hidratante y luego el retinol. Consulta con tu especialista sobre el producto que puedes llevar a esa zona y la frecuencia de uso. En el mercado hay varias cremas especiales para el contorno de ojos con retinol como principio activo.

Leer también: Mascarilla de ajonjolí para eliminar la flacidez



Adelgaza la piel

En la publicación citada anteriormente aseguran que esto es un mito. Esta creencia puede surgir porque se produce cierta descamación que podría llevar a pensar que el componente adelgaza la piel. La realidad es que los retinoides estimulan la producción de colágeno, lo cual ayuda a aportar volumen o engrosar la piel (todo lo contrario). Enfatizan que esto es un gran beneficio porque uno de los signos de la edad es el adelgazamiento de la piel.

En Medline detallan que, con la edad, la apariencia del cuello y el rostro cambian de manera natural: “La pérdida del tono muscular y el adelgazamiento de la piel le dan a la cara una apariencia flácida o caída”.



Debes dejar de usarlo si la piel se irrita

No. Quienes han usado un serum con retinol, seguramente, han leído en las instrucciones la recomendación de que se aplique con días intercalados o empezar a hacerlo 2 veces por semana, luego ir aumentando la frecuencia mientras la piel se adapta.Una de las razones es que el retinol puede causar irritación, enrojecimiento y descamación de la piel. Esta reacción se considera normal y deja de incomodar con el uso.

Aunque esto sea así, es importante que detengas su uso ante una irritación muy incómoda o prolongada, y trates de disminuir la frecuencia de uso. Incluso, podrías evaluar si la concentración de retinol podría ser más baja. “Si la molestia es prolongada o muy incómoda, utilícela una vez a la semana o cambie a una fórmula más débil”, sugiere la dermatóloga Dana Sachs en la revista Allure.





No se puede usar en pieles sensibles

No queremos que se malinterprete este mensaje. Las pieles sensibles deben tener mucho cuidado con la elección de todos sus productos de cuidado facial, para que la barrera cutánea no se vea comprometida. Pero, su tipo de piel no les impide gozar de los beneficios que el retinol aporta.

Volvemos a la recomendación de consultarlo con el dermatólogo o dermatóloga, pero, por lo general, se puede recomendar: productos con bajas concentraciones de retinol, usar una crema humectante antes y después del retinol (técnica del sándwich, como lo recomienda la doctora Whitney Bowe, quien creó el método Skin Cycling), empezar a aplicarlo una vez a la semana y aumentar la frecuencia según la tolerancia de la piel.

Leer también: Uñas elegantes para lucir este fin de año 2022

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters