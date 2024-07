Esta nueva temporada llega cargada de color. Para el maquillaje te recomendamos una piel natural, unas mejillas bronceadas y unos labios intensos. Por eso, te recomendamos los 5 productos infaltables para un look de 10.

ColorStay Limitless, de Revlon

Si bien este verano el rostro se lleva "glowy", los labios deben lucir ultra mate, y en tonos explosivos como el rojo, el fucsia y el naranja. Este nuevo lanzamiento de Revlon es la mejor opción, porque además de ser totalmente mate, no reseca ni cuartea los labios, no es transferible y dura hasta 24 horas. Está formulado con triple ácido hialurónico y extracto de arándano reciclado antioxidante. Su aplicador ayuda a tener más precisión. Es vegano y está disponible en nueve tonos.

Costo: 270 pesos

Dónde: Sanborns

Base Les Beiges, de Chanel

Esta base fluida es perfecta para el maquillaje de verano, ya que da un acabado muy natural, como de segunda piel. De ahí que sea la favorita de muchas celebridades e influencers. Gracias a su combinación de pigmentos y polvos reflectores de luz, el cutis luce más liso, sin imperfecciones ni texturas. Está enriquecida con agentes hidratantes y dura intacta por unas 24 horas. La puedes conseguir en 17 tonos fabulosos. Si la pruebas, nunca querrás dejarla de usar.

Costo: 1,350 pesos

Dónde: El Palacio de Hierro

Ready, Set, Brow!, de Benefit

No importa si llevas tus cejas gruesas o un poco más delgadas, lo importante con este look es que estén perfiladas, tengan buena forma y se mantengan en su lugar durante todo el día. ¿Cómo lograrlo? Con este gel invisible que las fijará hasta por 24 horas. Es muy fácil de aplicar, se seca rápidamente y no deja residuos blancos. Su cepillo tiene cerdas largas para distribuir el gel a lo largo del vello y peinarlo, y unas cerdas cortas que esculpen y definen. Lo amarás.

Costo: 650 pesos

Dónde: Sephora

Better Than Sex, de Too Faced

Como el protagonista de este look son unas mejillas jugosas y unos labios impactantes, podemos omitir la sombra de ojos o lucirla muy suave, pero las pestañas deben lucir kilométricas. Por esta razón, te recomendamos este el primer Better Than Sex Foreplay de Too Faced, que alarga, engrosa y levanta las pestañas por 24 horas y, además, potencia el efecto y duración de la mascara tradicional. Su fórmula contiene una mezcla de aceites protectores como aceite de argán, aceite de semilla de uva, omega 3 y omega 9.

Costo: 630 pesos

Dónde: Sephora

Nudescreen Blush, de Nudestix

Este rubor multitarea (puedes usarlo en mejillas, ojos y labios) brinda una tinta que, además de dar un cálido color a tu rostro, contiene FPS 30 para protegerlo del sol del verano. Cuenta con una fórmula 100% mineral de óxido de zinc libre de nanopartículas y contiene extractos veganos de algas verdes y pasiflora. Deja el efecto de piel jugosa, ultra hidratada. Está disponible en cinco tonos (el de la imagen de inicio es Peaches ‘N Sol Warm) que se adaptan a cualquier tipo de piel.

Costo: 720 pesos

Dónde: Sephora

