¡Ah! Seguro fue muy liberador para la familia real contar su secreto más revelador. La pareja del momento, los duques de Sussex , Meghan Markle y el príncipe Harry dieron de qué hablar esta semana debido a que anunciaron que estaban embarazados . La noticia fue tema mundial y nosotras te trajimos su look de embarazada de la duquesa , quien por cierto se le notó aún muy discreta, pues seguro aún no les informaban que la noticia ya era uno de los temas más hablados del planeta.

Meghan Markle apuesta por el blanco en su look de embarazada

A pesar de esto, Meghan y el príncipe Harry ya se encuentran trabajando en su gira por Sidney, Australia . Y en su tercera aparición pública, Meghan ya no ocultó su silueta y volvió a sus viejos looks monocromáticos, con vestidos y playeras ajustadas – ahora ya no tanto, por el bebé – que la coloca como una de las futuras madres más bellas hasta ahora – lo siento, Kate – .

Para esta ocasión la actriz llevó un vestido de la diseñadora Karen Gee quien, por cierto, es de origen australiano. El modelo llamado “ Blessed ” – ¿acaso es un mensaje para nosotras, Meghan? – cuesta 1550 euros , o sea aproximadamente 33 mil pesos mexicanos . Los combinó con unas zapatillas de Stuart Weitzman y un abrigo en tono neutro. Si logras apreciar, ya se le nota su 'baby bump' lo cual nos llena de emoción.

Fotos: AFP

