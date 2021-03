Con la llegada del calor a la ciudad, los cambios de look se encuentran a la orden del día y muchas de nosotras hemos buscado los peinados para recibir la primavera con mucho estilo y no pasar desapercibidas en una de las temporadas más esperadas por las amantes de la moda.

Si ya llenaste tu galería de fotos de cambios de look que te quieres hacer y no encuentras alguno que sea de tu agrado, aquí en De Última tenemos una opción que es la tendencia más fuerte entre las celebrities.

Así que no dejes de leer, pues el regreso de las mechas chunky es una realidad que las fans de la década de los años 90 celebran con mucho estilo y nosotras te diremos los mejores consejos para que las lleves en tu melena como una experta.



Foto: Instagram @beyonce

Cuando hablamos de mechas chunky, seguro ya tienes una idea del look que vamos a abordar. La nostalgia por los años noventa y muchas de sus cátedras de estilo se siente en todas las personas, por eso mismo algunos millennials y la generación Z han tomado las estéticas de esta década para volverlas a llevar a las calles con orgullo.

Las mechas chunky las vimos en Jennifer Aniston en “Friends” y hay que estar agradecidas con ella por ser un ícono de estilo que caminó con este look para que otras como Gwen Stefani pudieran seguir usando estas mechas a inicios del 2000, así que no debemos olvidar cómo lo llevaban, pues esta es la clave para triunfar nuevamente con esta tendencia.



Foto: Instagram @jlo

Así que toma nota pues tenemos unos looks que no debes dejar pasar y te diremos la mejor forma para que las hagas en tu casa.

Adiós a la naturalidad

Dua Lipa es una de las cantantes que ha sabido llevar los toques de estilo que un día fueron tendencia en los años 90. Así que en las mechas chunky son una de las tendencias que ella tomó como suya y volvió a llevarla con mucho estilo en su melena.

Lo que más nos gusta son esos mechones rubios y la forma en que los peina, sin duda es un look que puedes replicar para darle la bienvenida.



Foto: Instagram @nikki_makeup

Un acabado un poco más bronce

Cuando hablamos de que hagas un match con tu pelo nos referimos a que puedes combinar el tono de tu cabellera con estas mechas. Kylie Jenner fue una de las celebrities que hizo esto en su cabellera y con una simple ponytail logró un look 100% noventero que es ideal para esta primavera.



Foto: Instagram @kyliejenner

Otros colores

El rubio no es el único color que puedes poner en estas mechas. La primavera viene con grandes aires de cambio y es bueno que la recibas con un look completamente diferente.

Tal y como hizo Bella Hadid, ella aplicó un tinte que de los tonos rojos, naranjas y dorados, pero en lugar de todo su pelo, ella decidió usarlo en los mechones delanteros para poder dividir su pelo donde esta tendencia queda como protagonista de su nuevo peinado.



Foto: Instagram @bellahadid

Si estos looks te han convencido para iniciar un cambio de look que todas las celebrities del momento llevan, es hora de que leas con atención, pues aquí te decimos la mejor forma de aplicarlo en tu melena.

¿Qué necesitas?

Antes de empezar, compra un kit de mechas, estos los puedes conseguir en Amazon, Mercado Libre o en cualquier lugar donde vendan productos de belleza. Además, este puedes seguir usándolo para cambios de look que quieras hacer desde tu casa.



Foto: Cortesía de Amazon

Lo segundo que debes tener en cuenta es que debes conseguir un tinte o un decolorador. Si eres rubia, tienes más posibilidades de tener que evitar la decoloración y optar por tintes rubios polares o fantasía. Si tienes el pelo oscuro, probablemente la solución para aclarar tus mechas frontales pase por la decoloración, pero tranquila, hay alternativas respetuosas con el pelo, sin amoníaco, con las que puedes conseguir el mismo efecto. No olvides que el tinte que lleves a casa puede ser de la marca que tú quieras elegir.

Y ahora sí, es el momento para teñir tu pelo.

Ten a la mano ropa que ya no uses y una toalla, esto es para que no vayas a manchar otras prendas que puedan servir para una salida, date o una ocasión especial.

Separa los dos mechones frontales a diferenciar y ponte guantes.

Con la ayuda de dos papeles plateados y el pincel, impregna bien en el producto y sigue las indicaciones de exposición del fabricante para que el tinte no se caiga y sobre todo logres un look que dejará a todos con la boca abierta.



Foto: Pexels

Lava y seca con normalidad después de unos días, esto lo harás para que el exceso de color sea retirado de tu pelo.

No olvides mantener tu melena bien hidratada con ayuda de aceites y sérums, pues todo tinte o decoloración requiere un cuidado especial. Recuerda que puedes lavar tu pelo con shampoos especiales para que tus mechas duren más tiempo, ahora que si sientes la necesidad de retocar, solo vuelve a leer los pasos que te pusimos en la parte de arriba.