La actriz mexicana María Chacón ha lucido los trajes de baño minimalistas más bonitos en lo que va del año, con diseños tanto clásicos como seductores, en tonos neutros que siempre son sofisticados. Recientemente, publicó fotografías con dos modelos en blanco y negro.

La combinación de estos dos colores es una de las más elegantes. Se convirtió en uno de los sellos de la diseñadora Coco Chanel y su marca. En 2024, como parte del auge de estéticas que exaltan la belleza y la elegancia de la simplicidad, los trajes de baño en tonos neutros están entre los favoritos para el verano.

María Chacón luce trajes de baño blanco y negro en tendencia

María Chacón compartió imágenes de algunos momentos vividos en unos días de descanso con sus 1,7 millones de seguidores en Instagram. En un lugar paradisíaco, posa con diferentes modelos de trajes de baño que serán una apuesta ganadora en el verano 2024.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

En una de las fotos, lleva un bikini con braguita de cintura alta, uno de los diseños más cómodos que existen. A juego, un top bicolor con escote recto y tirantes finos de color blanco, que se pudo ver en la colección de primavera 2022 de Chanel, con el logo pequeño de la firma al centro.

Para quienes prefieren los trajes de baño completos, pueden optar por un diseño one piece con abertura, como el de Chacón. El segundo bañador de la actriz de Alegrijes y Rebujos es un moderno diseño cut out con escote asimétrico, con la parte superior blanca con ribete negro; en la parte inferior, estos colores se invierten.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

En una de las fotografías, se puede apreciar un tercer traje de baño, solo de color negro. Es un básico que no puede faltar en el armario. No sólo estiliza, sino que además es fácil de combinar con otras prendas de ropa y accesorios. Además, el traje de baño completo negro también podría usarse como body en diferentes looks de playa, con pantalones fluidos, faldas midi y largas, y hasta con shorts denim.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

Como tip de estilo, solo nos queda decir que el color negro se puede llevar en la parte en que no deseamos sumar volumen o queremos estilizar. Mientras que el blanco queda perfecto donde deseamos lograr el efecto de añadir más volumen. Por ejemplo, si tenemos la espalda más ancha que las caderas y el busto grande, podemos elegir el negro para la parte superior.

La modelo mexicana Michelle Salas también ha llevado esta tendencia recientemente.

¿Incluirás un traje de baño blanco y negro en tu clóset próximamente?

