El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero por lo general todo el mes es dedicado a la sensibilización sobre este tema que afecta principalmente a las mujeres (aunque a los hombres también). El cáncer de mama es reconocido como el más común por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la principal causa de mortalidad en las mujeres en todo el mundo.

Diferentes empresas realizan actividades para contribuir con organizaciones sin fines de lucro que trabajan para mantener la lucha contra esta realidad, muchas están centradas en concienciar sobre la importancia de la detección temprana, para poder actuar a tiempo y salvar vidas.

En el escenario de la moda y la belleza, varias marcas se suman a esta causa con la venta de productos de ediciones limitadas que se “visten” de rosa este mes. En De Última reunimos algunos:



BELLEZA

The Estée Lauder Companies es uno de los conglomerados de belleza que ha impulsado la lucha contra el cáncer de mama por varios años, de hecho, en 2022 su campaña dirigida a apoyar esta causa cumple tres décadas. Compartimos tres de las marcas del grupo que este año ofrecen ediciones limitadas que nos permiten apoyar (Estée Lauder, Bobbi Brown, Origins).



Sérum Estée Lauder

Estée Lauder viste con el lazo rosa su popular sérum Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex para apoyar la lucha contra el cáncer de mama, en áreas como la investigación y la educación. Es un suero para la rutina de cuidado facial nocturna, que mejora la apariencia de la piel con signos de la edad visibles, como arruguitas y líneas de expresión.



Foto: Estée Lauder



Lip gloss de Bobbi Brown

La marca de belleza Bobbi Brown se une una vez más a la lucha contra el cáncer de mama con una edición especial de brillos labiales: Proud To Be Pink Crushed Oil-Infused Gloss Duo. Informan que el 100% de los ingresos obtenidos por las ventas de estos productos serán destinados a asociaciones como la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) y Cruz Rosa Mexicana. Aclaran que la donación máxima será de 100,000 dólares.



Foto: Bobbi Brown



Crema corporal de Origins

Origins también es una marca que se une a la fuerza de la campaña contra el cáncer de mama de The Estée Lauder Companies y donará lo recaudado a organizaciones como FUCAM y la Cruz Rosa con la venta de Ginger Souffle. El producto de edición limitada es una crema corporal con jengibre, con aceites de oliva, semilla de uva, arroz Integral y hueso de melocotón.



Foto: Instagram @originsmx



Abeja Reyna desde México

La marca mexicana Abeja Reyna ofrece productos de belleza creados con miel de abeja y también se suma a la lucha contra el cáncer de seno mediante la recaudación por la venta de 4 de sus cosméticos: crema corporal con zanahoria y jalea real, acondicionador para el cabello de pétalos de rosa y jalea real, spray refrescante con rosas y aloe, y exfoliante facial con rosas.

El 10% de la venta durante el mes de octubre será destinado a apoyar la labor de Fundación Alma y la Cruz Rosa. Además, tienen un pin especial que también permite contribuir.



Foto: Instagram @laabejareynaoficial

Leer también: Nail slugging: la rutina viral de TikTok que revitalizará tus uñas



Perfumes Cacharel

La firma Cacharel se une al significativo mes rosa a través de su familia de fragancias Yes I am. A través de un comunicado de prensa, hicieron énfasis en que: “90% de los casos de cáncer de mama que se descubren en etapa temprana son curables con tratamiento, es por eso que los médicos nos imploran autoexaminarnos una vez al mes para detectar cualquier signo temprano, visitar nuestro médico regularmente y hacernos mamografías periódicamente”.

El 10% de las ventas de estas fragancias en Liverpool será donado a FUCAM.



Foto: Cacharel



ESTILO

Bolsa rosa de Clōe

La marca de marroquinería mexicana Clōe ofrece este mes una colección de bolsas de edición limitada para apoyar la labor de la Fundación Cima, dedicada a la educación y atención de mujeres con cáncer de mama, entre otras líneas de acción. El modelo protagonista de la colección es la bolsa briefcase con look “animal skin” y asa larga de cadena, la cual está elaborada con material vegano. Está disponible en rosa pastel, magenta y negro, incluye una mascada rosa.



Foto: Clōe



Reloj de Guess Watches

Guess Watches lanzó una colección cápsula para unirse a la causa de este mes, con el fin de contribuir a las actividades educativas de The Get In Touch Foundation y, en México, a través de su distribuidor oficial Regency Overseas, las aportaciones serán para la Fundación Cima. La edición especial “Sparkling & Sporting Pink” está conformada por dos relojes.

El reloj Sparkling Pink, con correa de mesh, es para damas; en su diseño destacan 8 pétalos con cristales que representan los 8 pasos para realizar un autoexamen de mama que promueve The Get In Touch.

El Sporting Pink tiene diseño de caja de 43mm en forma de barril, el cual la marca destaca como el modelo más vendido de caballero en las últimas temporadas. Se tiñe de rosa en diferentes partes, como en la correa y las manecillas.



Foto: Guess Watches

Leer también: Danna Paola causa furor en corset de cuero y pantalones metálicos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters