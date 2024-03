Si estás buscando un nuevo traje de baño para darte una escapada a la playa, no te pierdas el que lució recientemente Mar de Regil. La joven dejó claro en Instagram que el estampado de frutas es tan tierno e irresistible que arrasará durante la primavera y el verano para brindar a los looks de playa un toque de color. ¿Te gustaría unirte a la tendencia?

Mar, la hija de Bárbara de Regil, es una apasionada del arte y de la moda. Ha participado en la Fashion Week New York. A menudo comparte en sus redes sociales fotos de su vida diaria y sus mejores outfits. Acompañó su publicación con la frase "I manifest everything I want", que expresa su poder de manifestar sus deseos, acompañada por un sticker de corazones.

El bikini de Mar de Regil

El bikini de Mar de Regil forma parte de la alianza colaborativa entre Pink de Victoria's Secret y la reconocida marca Frankies Bikinis, la cual ha lanzado colecciones con Gigi Hadid y Demi Moore anteriormente. Sus prendas se caracterizan por tener un estilo romántico y sexy.

Según la página oficial de Pink de Victoria's Secret, el traje de baño de Mar de Regil es un bikini bralette escotado, ideal para lograr un look de ensueño. Cuenta con mangas japonesas, volantes y un cierre de gancho ajustable en la espalda. Tiene un precio de 35 dólares, es decir, al rededor de 584.50 pesos. Hay un modelo similar, sólo que en la parte de arriba posee tirantes finos y triángulos con olanes para darle un toque cute.

Foto: Instagram @marderegil._ y @vsrosa

Otras prendas con fresas y cerezas

Además de los bikinis, hay otras prendas con dulces estampados de cerezas y fresas que te permitirán lucir una silueta elegantes y sexy.

Traje de baño completo

Esta temporada, los estampados de frutas se robaran todas las miradas. Si no quieres lucir un bikini como el de Mar de Regil, no te preocupes, los trajes de baño completos son favorecedores para todo tipo y tamaño de cuerpo, ya que ayudan a moldearla la silueta. Uno de los trajes de baño tiene un diseño con cuello redondo, espalda abierta y tirantes elásticos. Presenta unas atrevidas aberturas a la altura de la cadera.

Foto: PINK y @vsrosa

Para esta colección, Pink y Frankies Bikinis también han lanzado lencería con estampado de frutas, así como un vestido de satín con escote recto y un corpiño ajustado. Tiene adornos de encaje en color rojo.

Ahora que ya conoces el traje de baño de cerezas y fresas de Mar de Regil, ¿te gustaría luir uno similar en tus próximas vacaciones?

