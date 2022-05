Como amantes de la moda, tenemos un espacio en nuestro corazón para esas firmas que desde que tenemos memoria han crecido con nosotros. Puede que algunas de ellas las recuerdes como parte de las piezas que tu mamá usaba en su juventud, pero hay otras que seguro fueron parte de varios momentos muy cool conforme ibas creciendo.

Si nos ponemos a pensar en un jersey de punto que sea atemporal, colorido, duradero y con un diseño muy bello, estamos casi 100% seguros de que en la primera marca que piensas es United Color of Benetton.

La firma italiana que ha sido famosa por su polémica publicidad y por darle un toque divertido a los armarios se encuentra estrenando colección primavera-verano 2022 y nueva embajadora: Macarena Achaga. Así que no dejes de leer, pues aquí te tenemos todos los detalles.



Foto: Instagram @macabeso



¿De qué trata la nueva colección SS 22 de Benetton?

La nueva entrega de la marca se encuentra dedicada totalmente al color y a las prendas divertidas. Pues, aunque la firma conserva piezas icónicas como las polo, playeras con el branding de la marca y sus jerseys de punto, para este verano, Benetton propone una explosión de color a la que ningún amante de la moda se puede resistir.

Fiel a su estilo, la firma italiana nos regala prendas totalmente atemporales que además de convertirse en un fondo de armario increíble, hay algunas que son verdaderas protagonistas del verano en telas que van desde el satín, el tweed, la mezclilla y hasta el algodón orgánico.



Foto: Instagram @macabeso

Otra de las sorpresas que Benetton tiene durante estos días es su nueva embajadora. La firma buscó una personalidad totalmente fresca y divertida que nos llene de las mejores fashion vibes que nos ofrece la marca, así que para esta temporada la actriz Macarena Achaga es el rostro de Benetton.

De Última tuvo la oportunidad de platicar con Macarena sobre este paso en su carrera y, además, nos contó un poco su estilo personal durante un evento de la marca. Así que, aquí te tenemos una entrevista que no te puedes perder con el rostro de la firma italiana que nos ha acompañado desde que éramos chicos.



Macarena Achaga nos habla de su estilo

¿Qué piezas de la colección SS 2022 de Benetton son tus favoritas?

Hay muchas piezas que son increíbles, pero el conjunto de mezclilla blanca con estampado floral junto con la gabardina café con toques de color en verde, azul y rojo, son de las piezas que más me gustan de la campaña primavera-verano de Benetton.

El conjunto de mezclilla y la gabardina forman parte de mi armario y han sido un hit entre mi grupo de amigos, pues te dan esa pauta para poder jugar con tus prendas de una manera divertida sin perder esa esencia fashionista que tenemos cada uno de nosotros.



Fotos: Benetton

¿De qué forma usarías algunas prendas básicas de Benetton como sus jerseys de punto o blazers estampados durante estos días de sol?

Hay piezas de la colección que me hace falta conseguir, pero muchas piezas que, además de ser atemporales, son prendas que te permiten tener un buen look de una forma rápida y segura.

¡Los suéteres de punto son preciosos! En la campaña de esta temporada aparezco usando un suéter color azul que si lo combinas con unos jeans y unos sneakers muy lindos ya tienes un look muy bueno para tu día a día. Ahora, si usas el mismo suéter pero con una camisa blanca y una falda tableada o de tweed, ya tienes otro look más girly.

Sabes, no lo había pensado, pero el mismo suéter que dice Love puede ser una gran pieza para usar durante el mes de junio, pues durante ese mes se conmemora el Orgullo LGBTQ+. Esto es algo que se me acaba de ocurrir mientras hablo contigo, pues es una de las prendas más lindas de la campaña.



Foto: Benetton

¿Cómo describirías tu estilo personal y de qué forma aconsejarías a alguien que está buscando mejorar su forma de vestir?

Ok, yo pienso que lo más importante es entenderse. Entender tu cuerpo y su forma. Por mucho tiempo yo usé skinny jeans y, aunque estaban de moda, no me daba cuenta de que ese tipo de corte no era para mí, pues yo soy muy flaquita, así que comencé a entender ese punto para cambiar los jeans que usaba y comenzar a usarlos de corte un poco más recto.

Muchas veces, nosotros elegimos las prendas que tenemos en el armario porque realmente nos gustan mucho y hay veces que no van con nuestro cuerpo. No digo que eso esté mal, pero si las prendas que tienes en tu armario te hacen sentir la persona más linda del mundo, es momento de usarlas.

Un gran consejo que yo le puedo regalar a alguien que busca mejorar su estilo es que encuentre las prendas que lo hacen feliz y seguro de sí mismo.

Durante la temporada de primavera-verano, algunas personas esconden su cuerpo por temor a las críticas y a los malos comentarios que puedan tener. ¿Cómo ayudarías o qué aconsejarías a alguien que pasa por esta situación para que no le afecte y comience a amar su físico?

Esto es como la continuación de lo que estábamos platicando. Te voy a contar algo muy personal, pero es importante mencionarlo, pues hay muchas cosas que te dan seguridad. Hay gente a la que le da seguridad decir sus afirmaciones y deseos en la mañana, pero hay otras que seguro el vestir de negro las hace sentir muy seguras.

En mi caso, hacer ejercicio por cuestiones de salud, agradecer lo que tengo, trabajar y hasta tomarme un licuado son cosas que me hacen sentir bien porque lo hago para mí, mas no para entrar en un vestido o agradarle a alguien más. A mí, Macarena Achaga, hacer ejercicio y comer bien me hace sentir bien conmigo misma; pero también existe el otro extremo donde puede que te digan que eres hermosa y tú no te sientas así.

Muchas veces hay un agujero negro entre comenzar a quererte y el amor propio. No podemos pasar el día diciéndonos a nosotros mismos “yo me quiero mucho”, pero la forma en la que tú llenes esa brecha irá construyendo tu autoestima. Necesitamos buscar actividades que realmente nos hagan felices, puedes pintar, cantar, nadar, correr o hasta escribir, pero es importante que comiences a llenar ese hoyo negro que existe entre comenzar a quererte y el amor propio. Y ojo, no tienes que hacerle caso a alguien que seguramente proyecta sus inseguridades en ti.

¿Cuál es esa prenda que amas y siempre tiene un espacio en tu armario?

Hay una sudadera que me llega abajo de la espalda y me tapa casi todo el cuerpo, yo me siento muy cómoda con ella y la puedo usar para todas mis actividades. La uso en el aeropuerto, para ir a entrenar, de pijama, para salir y hacer el shopping.

Esa sudadera es una gran opción para mí, pues además de que me hace sentir completamente segura, es una prenda muy cómoda que uso con skinny leggins, un short y hasta jeans.

