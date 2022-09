Quizá en algunas reseñas de productos cosméticos has llegado a ver un sello de garantía con el nombre “Allure”, acompañado del año: 2020, 2021… Es de una revista estadounidense que premia cada año lo mejor en maquillaje y cuidado facial.

En esta ocasión nos centramos en el maquillaje para labios ganador de The 2022 Allure Best of Beauty Awards, porque entre sus productos se encuentra un crayón de la marca de origen mexicano Ere Perez, es multiuso y sostenible.

En la categoría “Lips” (labios) hay 15 cosméticos entre lipsticks, aceites para labios, bálsamos, exfoliantes y lápices. Otras de las marcas que recibieron este reconocimiento son Clarins, Christian Dior y Guerlain, entre otras. Además de firmas de celebridades como Rhode, de Hailey Bieber, y Fenty Beauty, de Rihanna.

Aquí te hablaremos de algunos de estos ganadores que creemos que deberías probar.



El mejor maquillaje para labios de 2022

Ere Perez Coco Crayon - Best Lip Crayon

El Coco Crayon de Ere Perez tiene el sello de Allure como el mejor en su tipo de 2022. La firma cosmética vegana de origen mexicano ofrece este producto que además es multiuso porque no solo se puede aplicar en los labios, sino también en las mejillas y los ojos, lo que lo hace ideal para maquillajes naturales y frescos.

Como su nombre nos adelanta, contiene aceite de coco para hidratar al máximo. Su versatilidad es lo que alaban en la revista, apuntando que se desliza fácilmente para cubrir todos los labios, cuando ese es el uso que queremos darle.

Dónde: ereperez.mx



Foto: Instagram @ereperezmx



Dior Addict Shine - Best Lipstick (Cream)

La verdad, los miembros de Dior Addict tienen años conquistando corazones, así que no podía faltar un producto de esta línea para labios. Dior Addict Shine Lipstick es para quienes lucir una barra de labios cremosa, además aporta hidratación y puede ser recargable. Algunas de las razones que mencionan sobre por qué fue triunfador es que es cómodo, muy brillante y está disponible en más de 35 tonos. Está elaborado con 90% de ingredientes naturales, promete unas 6 horas de color y brillo y 24 de hidratación, según la marca.

Dónde: Sephora y El Palacio de Hierro



Foto: Dior

Clarins Lip Comfort Oil - Best Lip Oil

Los aceites para labios siguen revolucionando el mundo del maquillaje por su textura, brillosa y superhidratante, y seguramente vamos a necesitarlos en unos meses cuando el frío se imponga. El Lip Comfort Oil de Clarins fue el ganador en esta categoría, un aceite nutritivo para labios con color que los hidrata y repara. Contiene aceites de avellana y jojoba. Ganó por sus tonos delicados y textura, pues no es pegajosa, entre otros atributos.

Dónde: clarins.mx



Foto: Instagram @clarinsofficial



Fenty Beauty Poutsicle Hydrating Lip Stain - Best Lip Stain

Los cosméticos de Fenty Beauty son muy populares por su calidad e innovación. En el cuidado y embellecimiento de los labios el ganador de la marca fue el tinte Poutsicle, porque no se transfiere y además se desvanece con estilo, sin llegar a hacer que los labios se vean con apariencia descuidada. Hasta ahora está disponible en cuatro tonos.

En México, los productos de la marca de Rihanna se pueden conseguir en Sephora, pero en este momento este está agotado según se lee en la web. En fentybeauty.com se puede adquirir, asumiendo gastos de envío para el país, solo que no están todos los colores disponibles en este momento.



Foto: Fenty Beauty



Best Lip Balm (Untinted) - Rhode Peptide Lip Treatment

La marca de belleza de Hailey Bieber apenas fue lanzada este año y ya está dando de qué hablar gracias a sus buenos resultados. El tratamiento para labios de Rhode Skin no tiene color y está pensado para hidratar y reparar los labios. Contiene péptidos y manteca de karité, entre otros ingredientes. Se puede usar en el día y en la noche. En Allure destacan que deja los labios muy suaves.



Foto: Instagram @rhode

Por ahora, la marca no cuenta con distribución oficial en México. Para más información y actualizaciones sobre posibilidades de compra: rhodeskin.com.

En allure.com puedes ver la lista completa de ganadores en esta y otras categorías (en inglés).



