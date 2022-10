Los mejores consejos para cuidar la piel del cuello

Con el paso del tiempo comienzan a manifestarse cambios en nuestro cuerpo, que son completamente naturales y que no deberíamos tomar con tajante rechazo. La piel es uno de los órganos del cuerpo donde se pueden expresar signos de la edad muy perceptibles como las líneas de expresión, arrugas y manchas.

La manera en que se manifiestan estas señales dependen del factor tiempo, como ya dijimos, pero también de nuestro equipaje genético y estilo de vida. En lo relacionado con los hábitos cotidianos es donde podemos actuar para evitar la aparición temprana de estos signos de la edad y mejorar el aspecto de la piel cuando ya alguno se presenta.

El rostro, el cuello, el escote y las manos son algunas de las zonas que, como se suele decir, “delatan nuestra edad”. Y de ellos, el cuello suele ser una de las zonas olvidadas. Por eso, aquí queremos recordarte la delicadeza de esta área y cómo cuidarla para que luzca rejuvenecida.

En un artículo publicado por S Moda, la facialista Diana Montoya asegura sobre el cuello y el escote: “Aquí la piel es más fina, tiene menos colágeno, elasticidad y glándulas sebáceas. Además, por el constante movimiento, tiende a arrugarse más, perder densidad y mostrar signos de flacidez. También es propensa a las hiperpigmentaciones cuando no se ha usado protector solar”.







Consejos para que la piel del cuello luzca joven y sana

1. Limpia e hidrata. No debemos olvidar el cuello en nuestra rutina de skincare, pues muchas nos centramos solo en el rostro. La limpieza y la hidratación se deben extender siempre hacia abajo. Ingredientes como el ácido hialurónico son aconsejables como hidratantes.

2. Usa productos específicos para esta zona. Si bien la crema del cutis puede ser empleada en esta área, expertos recomiendan usar productos específicos para la piel del cuello, porque van a atender necesidades diferentes a las del cutis; la pérdida de elasticidad y la aparición de flacidez son unas de ellas. Componentes como DMAE y péptidos pueden ayudar a mejorar la firmeza, según otra especialista citada en S Moda, Estefanía Nieto.

Las mascarillas en tela para el cuello prometen consentir esta zona, muchas de ellas con efecto lifting. Además, el ritual de colocarlas y esperar unos minutos para que actúen es sumamente relajante.





3. No olvides el protector solar. Lo mismo que ocurre con la limpieza y la hidratación podría estar pasando con el fotoprotector: “no nos alcanza” hasta el cuello. El protector solar se debe aplicar en la piel del cuello y el escote. “Dejar el cuello expuesto al sol podría causar arrugas prematuras”, afirman en la web Healthline.

4. Prueba con la vitamina C. Los sueros y cremas con vitamina C pueden actuar contra las manchas y arruguitas causadas por la exposición al sol. Recordemos que esta vitamina C actúa como antioxidante y tiene cuantiosos beneficios para la piel, aunque se ha extendido la creencia de que no se debe aplicar de día, esto no es más que un mito, así que puedes incorporarla en tu rutina de día, tanto en el rostro como en el cuello.





5. Cuida tu postura. Aunque parezca desconcertante, el hecho de bajar la cabeza para mirar el celular puede influir en la aparición de marcadas líneas en el cuello. Evitar este movimiento común y repetitivo puede contribuir en la prevención de arrugas ahí, según Healthline, donde recomiendan intentar cambiar el hábito y empezar a mirar el teléfono de frente.





También debes tener en cuenta que dormir de lado podría influir en la aparición de arruguitas verticales en el escote, así que es mejor dormir boca arriba.

