La noche de los Latin Grammy nos dio grandes sorpresas, muchas de ellas, fueron los increíbles looks que lucieron los artistas. Una de las más llamativas fue Shakira, quien lucía más radiante que nunca.

Todos sabemos que cualquier cosa que haga Shakira es sinónimo de estilo, sea a la hora de cantar, bailar o desfilar por una alfombra roja, y el evento de los Latin Grammy no fue la excepción, ya que la cantante colombiana no solo sorprendió con su increíble actuación sobre el escenario, sino también con cambios de look que la hicieron lucir espectacular.

Foto: Instagram @shakira

Leer también: Ángela Aguilar confirma que los jeans se llevarán con dobladillo XL

Los cuatro diferentes looks que modeló Shakira en los Latin Grammy

Shakira es conocida por ser una artista muy versátil y eso lo ha demostrado con el paso de los años. La gala de los Latin Grammy solo fue muestra de todo lo que es capaz de hacer la colombiana.

La cantante causó furor con cuatro cambios de look, todos diferentes entre sí. El primero de ellos fue un vestido con el que desfiló por la alfombra roja. El vestido en cuestión constaba de dos piezas, la parte inferior era una falda larga con abertura en la pierna; la parte superior constaba de un corsé con detalle metálico, el corsé formaba un pico que partía desde la cadera de la cantante hasta la parte del escote. El vestido fue creación de Harris Reed, director creativo de la marca francesa Nina Ricci.

Foto: EFE

El segundo look que lució la cantante fue un vestido dorado con abertura en la pierna de la marca Dolce & Gabbana, el cual tenía un detalle muy especial en la parte del busto, una imagen del Inmaculado Corazón de María. Esta prenda fue parte de uno de los momentos más memorables de la noche, ya que con este vestido Shakira cantaría "Acróstico", canción en la que comparte voz con sus hijos Milán y Sasha, los cuales tuvieron una aparición especial en la presentación de su mamá.

Foto: Instagram @shakira

El tercer look que portó Shakira fue un enterizo ajustado que luciría como una segunda piel de la firma Jean Paul. Con este outfit, la cantante haría otra presentación que se agregaría a la lista de sus actuaciones más memorables.

Foto: Instagram @shakira

El cuarto y último look de la cantante colombiana fue uno de los más arriesgados. Un vestido en tono verde jade de la firma Maria Kalkoff. El vestido contaba con aberturas en la parte de las piernas, abdomen y busto, lo que unía a la prenda eran cuerdas entrelazadas entre sí.

Con este último atuendo, Shakira subió al escenario para recibir sus premios ganados, los cuales fueron Mejor Canción del Año, Mejor Canción Fusión Urbana y Mejor Canción Pop, en estas dos últimas categorías compartió créditos con la colombiana Karol G y con el argentino Bizarrap.

Foto: Instagram @shakira

Sea como sea, Shakira siempre nos enseña que ella es una de las mejores artistas de toda la industria musical, además de ser un ícono de la moda.

Leer también: Danna Paola luce impactante vestido semitransparente con encaje

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters