El pasado 2 de octubre se estrenó en Netflix la nueva producción de Darren Star, Emily en Paris, una serie estadounidense que mezcla la comedia con el drama y promete ser una fuente de inspiración en el mundo de la moda.

La trama de esta nueva producción gira en torno a la vida de Emily (Lily Collins) quien trabaja como ejecutiva de marketing de una compañía que acaba de fusionarse con una firma de lujo en Chicago. De pronto, ella es escogida para llevar las estrategias de redes sociales en París, cargo que acepta con el objetivo de tener una grata experiencia laboral, cambiar su vida personal con nuevas amistades y romance.

"Gran parte de la serie creo que va del autoestima, del crecimiento personal y de encontrarte a ti misma, así que fue muy divertido interpretar a una mujer joven que pasa por eso mientras yo también sigo teniendo momentos así en los que aprendo sobre mí misma", señaló la actriz Lily Collins para la agencia de noticias EFE.

En Emily en París no sólo la trama importa, ya que Lily Collins ha resaltado por los looks que utiliza. La razón de esto se debe a que la vestuarista detrás de serie de Netflix es Patricia Field, la neoyorkina quien vistió a las actrices de Ugly Betty y del Diablo Viste a la Moda.

Patricia Field tiene una vasta trayectoria en el mundo del vestuario cinematográfico, incluso ha sido ganadora de un Emmy y ha sido nominada al Óscar por los atuendos de la película El Diablo Viste a la Moda. Además, ha asesorado a diferentes personalidades del mundo de la farándula, política, cine y a estrellas del pop como Lady Gaga y Miley Cyrus.

Field también es recordada por los icónicos vestuarios de Sex and The City, serie igualmente dirigida por el creador de Emily en París. Sin embargo, aunque la nueva comedia de Netflix y la serie Sex and the City comparten al creador y a la vestuarista, Lilly Collins aclaró que son series "muy diferentes en el fondo" y prefiere subrayar el valor de "Emily en Paris" en un momento como el actual, según la agencia de noticias EFE.

Hasta ahora, la serie producida por Darren Star ya ha causado revuelo entre sus espectadores y los looks utilizados durante la trama no dejan de ser tendencia entre el público. Por ello, aquí te presentamos los mejores looks de Emily en París.

Uno de los looks más admirados por los fans de Emily en París es aquel donde Lilly Collins utiliza una clásica boina roja, un abrigo de cuadros blancos con negros, una t-shirt blanca y unos zapatos de color negro combinados con un bolso del mismo tono.



Otro de los looks más aclamados de Emily en París lo protagonizan un sofisticado vestido negro con transparencias, complementado con unos tacones negros con un toque de brillo, así como un bolso joya y su estilizada coleta de caballo.

Con este look Emily recrea una de las legendarias escenas de Audrey Hepburn en la película Funny Face, así lo da a entender Lily Collins en su cuenta de instagram.





De igual manera, los abrigos largos con colores vibrantes acompañados de faldas, zapatos de tacón o botas de temporada predominan en el armario de Emily y han causado revuelo entre los seguidores de la serie.



Otra apuesta en los looks de la serie son los sombreros y gorros de pescador, los cuales han mostrado no sólo ser una perfecta alternativa al paraguas en los días lluviosos, sino también el perfecto complemento para dar un toque diferente a los looks de Emily.

(Foto: Facebook Fit Casually)



Por último, los looks de Emily en París no dejan de lado la tendencia de animal print y lo llevan a otro nivel en un mix and match, donde se combinan diferentes estampados y texturas de manera correcta.

(Foto: Facebook City Women)