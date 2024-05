La joven actriz Loreto Peralta, conocida por su papel de Maggie en la película No se aceptan devoluciones (2013), debutó esta semana en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes y no defraudó con su look.

Asistió al estreno del filme Le Comte De Monte-Cristo (El conde de Montecristo), dirigido por Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, luciendo un elegante vestido con pequeñas flores bordadas.

Loreto Peralta debuta en Cannes con vestido de estilo romántico

Loreto Peralta lució un vestido como sacado de un cuento de hadas, por la delicadeza de los detalles. Es un vestido malva de silueta columna con escote Bardot, caracterizado por dejar los hombros al descubierto de una manera elegante.

En la prenda destacan las florecitas 3D bordadas, las cuales se concentran más en el torso para acentuar la silueta. Su cola larga, la cual sale desde la cintura y se amplía con caída fluida, crea volumen y estiliza gracias a la forma que aporta.

El diseño de alta costura que lució Loreto es de la colección "Les Miroirs" de la firma libanesa Rami Kadi, la cual también diseñó un vestido para la actriz mexicana Salma Hayek recientemente, que lució en una edición de Vogue Arabia.

Para acentuar la elegancia del look, Loreto llevó un juego de joyas de Messika, de la colección de alta joyería Midnight Sun. El collar y la pulsera se distinguen por sus perlas clásicas.

Lució un peinado pulido, con moño bajo y raya en medio, que dejó que destacara la forma geométrica y delicada de sus pendientes.

“La aparición de Loreto en Cannes marca un hito significativo en su carrera, destacando su evolución de una querida actriz infantil a un sofisticado joven talento en los reflectores internacionales. La actriz está lista para dar el siguiente paso y conquistar no solo la industria cinematográfica internacional, sino también la industria del lujo”, expresó la agencia GET, que representa a la artista.

