Los clósets están de fiesta con la integración de nuevas piezas para lucir en primavera, vestidos con texturas ligeras, colores intensos, estampado floral y más. Este año queremos vestir piezas que irradian alegría, sea cual sea nuestro estilo, desde el más clásico hasta el más fashionista.

En De Última quisimos dar una mirada a las colecciones de Primavera-Verano 2022 de algunos de nuestros diseñadores mexicanos favoritos (ellos nos encantan, pero no son todos los que amamos) para compartir algunos de sus looks para la temporada, pero aclaramos que esto es solo una muestra de las muchas bellezas que tienen para ofrecer en sus tiendas.



Alexia Ulibarri

Su colección Fiera SS22 impactó desde que la presentó el año pasado, con diseños muy auténticos, mucho colorido y texturas brillantes. Sinceramente, no fue fácil elegir un solo look, tienen que ver todas sus piezas: pantalones metálicos, prendas con flecos, transparencias coloridas, entre otras. Este top asimétrico -llamado “Annia”-, con olanes y bustier (en máxima tendencia), puede ser muy versátil por el diseño y el tono neutro, que nos permiten jugar con otras prendas para armar looks muy diferentes entre sí. Aquí la modelo lo luce con medias naranjas y el bonito top “Jairo”, con el preciosísimo estampado de aves de paraíso que también se encuentra en otras piezas.



Foto: Alexia Ulibarri



Benito Santos

Es otro de nuestros diseñadores mexicanos favoritos que enaltece el color con su colección para la temporada. Amarillo, azul, verde y rojo son algunos de los tonos que harán destacar a quien lleve uno de sus diseños extremadamente elegantes y femeninos, donde el minimalismo, al menos esta vez, no tiene espacio. Los plisados, las mangas con volumen y las texturas ligeras y vaporosas son algunos de los protagonistas. Al frente, su vestido con manga mariposa y escote en V, que está disponible además en los otros tonos que ya mencionamos y también en negro.



Foto: Instagram @benitosantosoficial



Kris Goyri

Psicodelia fue una de las colecciones que más atrajo miradas el año pasado en eventos como Mercedes Fashion Week, además de otros de talla internacional como la Met Gala. Kris Goyri presentó una mezcla de colores única, naranja, verde, lila, azul celeste..., muchos de ellos intensos, pero a la vez delicados y sutiles, en piezas vaporosas y con movimiento. Este look está conformado por un body con cuello halter y falda asimétrica con un estampado que hace honor al nombre de la colección.





Lydia Lavín

Lydia Lavín es una de las diseñadoras clave que ha impulsado la moda nacional y estamos enamorados de los diseños de su colección Viento Nuevo, que actualmente está mostrando en su cuenta de Instagram. “Yo sé que lo hecho en México es algo de calidad, algo bueno y me alegra bastante que las nuevas generaciones se sientan conectadas con el diseño textil nacional”, nos llegó a decir hace poco. Este vestido largo con detalle cut out enamora con su delicado estampado. Especifican que la cenefa textil bordada fue hecha por la artesana Hilaría Gómez de Atla, de Puebla.





Raquel Orozco

Raquel Orozco tiene todas las piezas necesarias para unirse a la tendencia “color block”, que nos permite combinar distintos tonos para hacer un contraste alegre y divertido en nuestros outfits. Esta primavera el azul y el verde están entre los favoritos y se encuentran muy presentes en la propuesta primaveral de la diseñadora mexicana. El pantalón acampanado y de cintura alta es una prenda infaltable en nuestros clósets en esta temporada.

Este de RO tiene unas lindas aberturas a los lados, que puede combinarse con su chaleco “Luna” (amamos) o su ensamble bicolor “Anastasia”, perfecto para una ocasión más elegante.



Fotos: Raquel Orozco

