Looks coordinados en tendencia que te ahorrarán tiempo al vestir

En años anteriores, los conjuntos de estilo "comfy", como los sport y pijameros, se ganaron la atención de muchas, por su practicidad y comodidad. Basta tomar las dos piezas, elegir los zapatos y un par de aretes y estábamos listas para sentirnos bien en casa, conectarnos a una videollamada, incluso hacer las pocas salidas permitidas.

La preferencia por la comodidad se instaló en muchas mujeres, pero también despertó el deseo por dejar la informalidad en el pasado reciente y volver a llenarnos de colores, brillos, estampados. En lo que va de 2022 lo hemos vivido, queremos, sí, algo de esa practicidad, pero también atraer miradas con outfits llamativos.

Los looks coordinados entran en juego para facilitarnos el día cuando no queremos pensar en cómo combinar tal pantalón con tal top. Además, a diferencia de vestidos y jumpsuits, tienen la ventaja de que sus piezas se pueden usar separadas en otras ocasiones con diferentes prendas que conviven en nuestro clóset.

Los looks coordinados son conjuntos, por lo general de dos piezas, elaborados en la misma tela, comparten el color o el estampado. Pero no deben confundirse con el total look por colores, donde se pueden mezclar diferentes prendas del mismo tono o gama, que compraste por separado.



Foto: Versace



Looks coordinados para vestir en lo que queda de 2022

Veamos una pequeña muestra de lo que hay en tiendas en estos momentos para que te atrevas a lucir tus conjuntos favoritos en los próximos meses.



El brillo del satín y el color

Los conjuntos de texturas satinadas no solo se llevan con el estilo más confortable y a la vez elegante de las pijamas, sino que también se puede lucir con toda la feminidad de una falda midi, ese corte que nos queda bien a casi todas, a cualquier edad. Esta propuesta de Massimo Dutti es muy colorida y con frunces, un detalle que está en tendencia.



Foto: Massimo Dutti



Tendencia Barbiecore

La tendencia Barbicore con el color rosa protagonista sigue en su máximo auge, así que lucir un total look en este tono será una apuesta ganadora en los próximos meses. Un traje en su versión más sensual, con prendas como shorts, skorts o minifaldas, puede ser una opción para quienes quieren salirse un poco de la formalidad del traje sastre clásico.



Foto: Zara



Estampado animal print

El estampado animal print es uno que nunca pasa de moda, al menos eso hemos visto en los últimos años. Y, aunque por su extravagancia, no todas nos atrevemos a vestir un total look con él, se pueden conseguir sets donde se incorpora este estampado en pequeñas dosis o con otros elementos, como este modelo de Shein. Ahora, si a ti sí te encantaría llevarlo de pie a cabeza, te decimos que uno de los prints que hemos visto últimamente en conjuntos es el de cebra.



Foto: Shein

Leer también: 5 tiendas en San Miguel de Allende que no te puedes perder



Efecto piel

Las prendas de efecto piel están cobrando protagonismo en los últimos meses y son buenísimas como piezas de transición para el otoño. Recientemente, Khloé Kardashian publicó una imagen con un look coordinado de efecto piel negro y nos hizo preguntarnos: “¿por qué no?" Si te gusta este tipo de texturas, no dudes en probarlas en un conjunto.



Foto: Instagram @khloekardashian



Con top corset

El corset es otra de las prendas que llegó para quedarse y no sabemos cuándo dejaremos de verla. Es muy sensual y ayuda a estilizar la figura, especialmente si se combina con pantalones o faldas de cintura alta, además da una forma muy bonita al busto. Este modelo es de Bershka e incorpora otro trend: los pantalones split o con abertura en el bajo.



Foto: Bershka

Leer también: Galilea Montijo enciende Nueva York con su look sexy dark

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters