¿Quién dijo que no se puede lucir fabulosa y muy en tendencia en invierno? La que sea que te lo haya dicho esta muy equivocada, no hay nada que nos encante más que la ropa invernal. Es cómoda, fácil de poner, estilosa y lo mejor: calientita.

Puedes llevar los looks en capas, botas altas, abrigos largos y hasta faldas. Pero si eres de las chicas que aún no domina el look invernal y sales de tu casa con todo encima sin sentirte cómoda, esta guía de estilo es para ti.

Sigue leyendo que te dejamos 6 tipos de looks con los cuales te verás increíbles y son muy fáciles de seguir.

Leer también: Los vestidos de estilo oversize reinarán en el invierno



Capas, capas y más capas

Sabemos que lo mejor de los meses fríos es la oportunidad de mezcla prenda sobre prenda y lucir de lo mejor. Para conseguir este look solo basta una hoodie, un abrigo largo y una bufanda, una encima de otra. Puedes pasar de un estilo casual a un estilo deportivo con solo cambiar de jeans a leggins o pantalones de pana .



Faldas asimétricas

Ya sea una falda de seda, de algodón o plisada. Las faldas asimétricas serán un cambio de chip para alejarnos de los básicos jeans y jugar con estilismos más propositivos. Con agregar un jersey calentito y unos tenis altos, es más que suficiente.



Botas militares

Esta gran tendencia de invierno es de lo más versátil, aprovecha que la temporada de abrigos largos está aquí para darle un estilo más edgy a tu look.





Leer también: Las botas militares invaden los looks invernales



Botas altas

Y abrigos largos, la combinación más top y sofisticada del invierno, cortesía de la estilosa Kate Middleton, no olvides tu sombrero.





Falda de piel

¿El secreto para no pasar frío? Llevar unas medias térmicas en color negro o del que mejor prefieras. Tu look invernal será el más coqueto.

Pantalones de piel

No tengas miedo de lucir esta prenda, al principio puede resultar un tanto incómoda o cero práctica, sin embargo ya que pierdas el miedo a utilizarla la verás como el imprescindible de cualquier armario.

¿Qué te parece?