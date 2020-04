El pelo es de las cosas más importantes a la hora de complementar un look, y es que todo lo que puedes comunicar a través de un peinado es increíble. Para lograrlo existen muchos accesorios que pueden adornar nuestra cabellera, y aunque hay algunos más complicados que otros, los pañuelos y mascadas regresan con fuerza para hacerte la vida más fácil y hacerte lucir de maravilla.

Estas piezas que fueron icónicas y marcaron tendencia en la década de los sesenta, ahora regresan más recargadas, y se convierten en la opción ideal para darle un toque diferente a tu look. Sin mencionar que un gran punto a su favor es que no importa en qué época del año los uses, siempre se verán bien.

Para hacerlos aún más únicos e indispensables dentro de tus colecciones de accesorios favoritos, debes saber que no necesitas invertir mucho tiempo en tu peinado, porque si normalmente acostumbras a llevar una trenza, un chongo despeinado o una coleta de caballo, estas piezas se encargan de sujetar tu pelo con mucho estilo y solo te tomará unos cuantos minutos darle realce. Toma nota y luce estos peinados con mascadas y pañuelos.

Cola de caballo

Los peinados con pañuelo más fáciles de realizar. Un peinado hacia atrás con una cola moderadamente alta, te hará ver como chica guapa, romántica y a la moda. Además de que estarás súper cómoda.

Trenza

A un peinado trenzado añádele alegría y volumen con una bandana. Puedes usar la mascada o pañuelo para sujetar la trenza al final o puedes irlo anudando conforme le das forma a la trenza.

Recogido

Una mascada le dará una apariencia voluminosa a tu peinado recogido, llevándolo a otro nivel. De la misma manera, puedes anudar tu chongo con este bonito accesorio.





Retro

Al puro estilo sesentero. Toma tu mascada o pañuelo y colócala en la parte superior de tu cabeza, justo arriba de la zona de tu flequillo, anudando en la nuca. Puedes dejar tu cabello suelto, recogerlo y colocar el pañuelo a manera de turbante. Si lo tuyo es el estilo retro no este es el look perfecto para ti.

Relajado

Lleva tu cabello suelto para darle un toque elaborado pero muy sencillo y cómodo, haciendo una media cola muy liviana en la parte de atrás y atándola con una mascada a manera de listón a la onda colegial.

