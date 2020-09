En el universo de la ropa femenina, hay una prenda que es muy cómoda y que siempre ha vivido en nuestros armarios: los leggings.

Esta pieza se ha convertido en un básico, además, si en algo todas podemos estar de acuerdo es que son muy acogedores. Peeeero así como son prácticos también son una de las prendas más volubles que existen.

Como sabemos que los leggins están y permanecerán siempre a la orden para crear looks todo terreno, en este top encontrarás los errores más comunes al usar esta prenda.

No usar tu talla

Aunque los leggings son elásticos, no quiere decir que podamos usar cualquier talla. Así que evita ponértelos demasiado ajustados, pues eso hará que perjudiquen tu silueta. Además, al estirarlos de manera indiscriminada, también se puede transparentar tu ropa interior.

Dile adiós a los que son color piel

¡Este es el peor error! Debes evitar cualquier color de leggings que se parezca a la piel (beige, café claro, etc.). Al ser ajustados a tus piernas, dan la apariencia de que no traes pantalones u otra prenda. Por supuesto, no es el efecto que buscamos al ponernos leggings.

No los uses como jeans

No son la misma prenda, y para lucirlas bien debes optar por piezas superiores holgadas y largas. Evita los crop tops o blusas que muestran el abdomen, porque no se verá bien.

Si quieres lucir una prenda superior más ajustada o un top complementa con un cardigan largo para que tu cuerpo no quede tan al descubierto.

Usar leggings estampados

Claro, colgados se ven muy cool, pero al momento de ponértelos cualquier diseño estampado se deforma. Esto se ve poco estético y además hace que las piernas y las caderas se vean más anchas. Mejor opta por colores lisos, sobre todo por el color negro que te estilizará y te hará ver más delgada.

Quedarte en tu zona de confort

Últimamente lo más común era combinarlos con un par de sneakers o un llamativo par de botas largas; sin embargo, puedes probar utilizar aquellos estilos que te permitan tener un look agradable y cómodo.

Por ejemplo, unas lindas sandalias con detalles en tela para conseguir un look más veraniego, unos mules planos que le den ese toque perfecto para la oficina y una camisa oversize son lo que puedes poner en práctica para que no pierdas la comodídad.

Debemos de ser muy claros en algo, los leggins son cómodos y saberlos usar con estilo siempre te pondrá del otro lado a la hora de vestir, lleva a la práctica estos consejos para que cuando los uses te veas fabulosa.