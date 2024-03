Las mujeres han sido cruciales en el desarrollo del mundo de la moda, tanto como creadoras visionarias como en el rol de estrategas empresariales capaces de crear tendencias que trascienden el tiempo y las fronteras.

Pese a su importancia, en la actualidad, solo 12.5% de las principales marcas de moda están dirigidas por mujeres, y solo 14% de los puestos ejecutivos están ocupados por ellas, según un estudio por la plataforma de negocios Business of Fashion: The State of Fashion.

Es por eso que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana, 8 de marzo, queremos reconocer la contribución de líderes que mantienen la moda en desarrollo y que dejan su sello personal en la industria mexicana.

Este es el caso de Zaira Marino Pacheco, empresaria, influencer, conferencista y docente, quien en la actualidad se desempeña como directora de Fashion Group International Mexico City, y cuya historia nos deja ver un camino marcado por la determinación, la pasión y una notable inclinación por la conciencia social.

Foto: Edgar Silva Fuentes S.

Contadora de profesión, graduada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, desarrolló su carrera especializándose en precios de transferencia en los impuestos internacionales, donde tuvo sus primeros contactos con la industria del lujo.

Su trabajo le despertó un gran interés por la relación entre las marcas y sus consumidores, sin embargo, fue su pasión por la moda y el estilo lo que la llevó a explorar un nuevo camino que cambiaría su trayectoria.

Su entrada casual al mundo de la moda

En 2011, Marino inició su blog “Style Report”, sin darse cuenta, al principio, de la magnitud de lo que estaba creando. Su blog, donde escribía de tendencias e indicadores de consumo del sector, se convirtió en un éxito, atrayendo oportunidades que nunca imaginó.

“Descubrí un mundo totalmente diferente: pasarelas, eventos…No lograba entender lo que era en ese entonces. Hasta que un día se refirieron a mí como ‘blogger ’, y yo no sabía que estaba haciendo un blog al hacer todo esto. Era totalmente diferente a lo que yo hacía como contadora”, recuerda.

Con el tiempo, Marino se fue convirtiendo en una figura influyente y respetada en el medio, vinculándose con la asesoría de más de 150 firmas y participando como docente de estrategia de posgrados de la Universidad Panamericana, Fashion Week Academy y Elle Atelier.

Desde el año pasado encabeza Fashion Group International Mexico City, organización sin fines de lucro integrada por más de 5 mil profesionales de la moda y cuyo objetivo es impulsar el crecimiento del sector y apoyar a los nuevos talentos.

Foto: Edgar Silva Fuentes S.

Un legado en construcción

Como actual presidenta de la sede en México de Fashion Group International, Marino ha hecho hincapié en el fortalecimiento de las alianzas estratégicas en la industria y que el grupo “sea reconocido por su impresionante crecimiento y consolidación en estos últimos años”.

Desde su visión, la moda en México “ha evolucionado muchísimo, porque siempre ha habido talento. Tenemos diseñadores fabulosos ya de muchísimos años, pero ahora tenemos mucha más difusión, más acceso a celebridades, a canales de distribución y de difusión”.

También señala un avance en la percepción de los compradores, aunque aún hay camino por recorrer para que cada vez se entienda mejor la propuesta del diseño local y su valor, algo con lo que, desde su rol, espera aportar.

Asimismo, hace énfasis en el trabajo colaborativo para crecer como gremio y a la importancia de la responsabilidad social, por lo que promovió la creación de la coordinación de vinculación filantrópica. “Creo que hay que dar, si tienes algún privilegio, por muy pequeño que sea. Tienes que dar, tienes que aportar desde tu trinchera como puedas, desde donde se presenta la oportunidad”, expresa.

Foto: Edgar Silva Fuentes S.

Leer también: 8M: ¿Qué significa usar verde, violeta y blanco en el Día Internacional de la Mujer?; la experta Cynthia Fuertes nos cuenta

El reto de ser multitasking

Marino, de mente inquieta y motivada, también desarrolló su marca Marino Jewelry. En esta iniciativa trabaja de la mano de su madre, Nora de Marino, por quien confiesa una gran admiración y a quien considera la “musa” del proyecto, pues muchos diseños de la firma han sido de su autoría.

Señala que “la joyería me ha abierto muchas oportunidades y me ha permitido explorar diferentes aspectos de la moda, desde el diseño hasta la distribución y la venta. Estoy emocionada por seguir expandiendo mi línea, y explorar nuevas oportunidades en el retail”.

Pero más allá de su faceta de empresaria, Marino también es madre y define a su familia como una gran prioridad en su vida. Al igual que muchas mujeres, compagina a diario tareas personales y profesionales, y cree que ambas son fundamentales en su desarrollo personal.

Por supuesto, es una labor ambiciosa y no está exenta de la presión social. “Hay gente que te dice que estás haciendo mucho y lo dicen de una manera negativa, o sea, ‘estás haciendo muchas cosas’, ‘enfócate en una sola’, ‘estás haciendo demasiado’… En realidad, debes entender que, quizás, es demasiado para ellos, no para ti”, comparte Marino.

Foto: Edgar Silva Fuentes S.

Por eso aconseja: “Creo que lo más importante es enfocarte en lo que tú quieres hacer, en aquello que tú crees que le aporta a tu familia, en lo que a ti te hace feliz. Ya no escuches nada ni a nadie más”. Marino concluye invitando a todas las mujeres a recordar que tanto su desarrollo personal como profesional es igualmente válido. De ahí que la decisión del rumbo a seguir es exclusivo de cada quien.

Marino siempre tiene presente el legado de esas líderes que han permitido a mujeres como ella alcanzar el éxito profesional y “eso es lo que siempre me ha permitido lograr el desarrollo integral en mi vida: saber que muchas nos abrieron el camino para ganar estos espacios”.

Sin duda, Zaira Marino es una figura mexicana a seguir en la industria de la moda. Este año estará llevando a cabo importantes alianzas desde Fashion Group International para dar a conocer más del talento mexicano.

Además, 2024 promete ser el año de la consolidación de la presencia en línea y promoción de su marca de joyas. Por si esto fuera poco, tiene dos empresas más en mente y espera “tener también tiempo de seguir dedicándome a todas estas actividades sin fines de lucro que me encantan”, y que considera tan valiosas.

Zaira Marino en 5 palabras

Revolucionaria. Trabaja desde otra perspectiva: apoyar a nuevos talentos. Impulsora. Brinda asesoría a más de 150 empresas multinacionales. Emprendedora. Es cofundadora de Marino Jewelry & Art, joyería mexicana. Líder. Dirige Fashion Group México City, que da visibilidad a la industria creativa y de indumentaria mexicana. Familiar. Madre e hija, con grandes valores con conciencia de labor social.

Leer también: Cuál es la ruta de la marcha de mujeres del 8 de marzo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters