Law Roach, el reconocido estilista de Zendaya, anunció su retiro

Un estilista —o stylist— tiene la responsabilidad de guiar la vestimenta de las personas que lo contratan, en este caso, las celebridades, en sintonía con sus gustos y estilo, por supuesto. Detrás de la elección de los looks de muchos famosos se encuentran mentes creativas brillantes que trabajan por explotar el potencial de la imagen de la persona a quien orientan, a quien proponen diferentes piezas, combinaciones y marcas. Es un trabajo en equipo.

Law Roach, el estilista de Zendaya y otras celebs como Bella Hadid, Céline Dion, Kerry Washington y Priyanka Chopra, goza de gran reconocimiento en el mundo de la moda internacional y, sorpresivamente, anunció su retiro.



Foto: Instagram @luxurylaw

En noviembre de 2022, su talento fue reconocido en los CFDA Fashion Awards, premio otorgado por el Council of Fashion Designers of America (Consejo de diseñadores de moda estadounidense), donde recibió el galardón de mejor estilista del año. Justo el año anterior, la actriz de Euphoria fue la ganadora como icono de moda del año.

El stylist acaba de dejar su huella en los Premios Oscar celebrados el domingo. Estuvo detrás del look que lució Hunter Schafer en la after party organizada por Vanity Fair, vestido que se hizo el más viral de la noche, pues solo cubría su busto con una pluma. El diseño es de la firma Ann Demeulemeester por Ludovic de Saint Sernin.



Foto: Instagram @hunterschafer

Leer también: El look dark de Camila Sodi



Law Roach anuncia que se retira

Law Roach, quien se define como “arquitecto de imagen”, dejó a todos con la boca abierta tras anunciar su retiro esta semana a través de un post que publicó en Instagram (@luxurylaw) con la palabra “Retired” en la imagen. En el texto muestra su descontento por una situación de la cual no da detalles.

“Mi copa está vacía… Gracias a todos los que me han apoyado a mí y mi carrera a través de los años. Estoy muy agradecido con cada persona que me confió su imagen. Si este trabajo se tratara únicamente de la ropa, lo haría por el resto de mi vida, pero desafortunadamente ¡no es así! ¡La política, las mentiras y las falsas narrativas finalmente me atraparon! Tú ganas…, estoy fuera.” Finalizó el comentario con tres corazones y no especificó a qué situación, persona o grupo se refiere.



Foto: Instagram @luxurylaw

Varias personalidades de la industria respondieron negándose a aceptar esta decisión, exaltando su trabajo y su talento, además de demostrarle su apoyo. La modelo Naomi Campbell escribió: ¡No te dejaré!, no renunciamos, nos esforzamos al máximo. Los diseñadores Pierpaolo Piccioli y Christian Siriano también se expresaron diciendo que esto no era posible.



¿Por qué Law Roach anunció su retiro?

La verdad, no lo sabremos hasta que él exprese cuáles fueron sus razones de forma directa (en caso de que quiera hacerlo). Pero en varios medios internacionales y en redes sociales comenzaron a hacer inferencias sobre las causas de su decisión. Varios señalan que la gota que derramó el vaso de agua fue que no le apartaron un lugar al lado de Zendaya en el front row del desfile otoño-invierno 2023/2024 de Louis Vuitton en Paris Fashion Week, lugar que podría merecer tener al ser quien la vistió para la ocasión.



Foto: AP

Ante esto refieren un antecedente. En la revista Vanitatis dicen que usuarios de redes sociales plantean que Law Roach trabajó en impulsar la imagen de la actriz Anya Taylor-Joy y cuando fue fichada por Dior, al parecer, la firma le exigió abandonarlo como estilista porque la marca trabaja con su propio equipo. Ahora, se rumora que Louis Vuitton desea tener como imagen a Zendaya y, al pertenecer al mismo grupo de Dior (LVMH), podría ser posible que ocurra algo similar.



Foto: Instagram @luxurylaw / The Hollywood Reporter

Aún queda esperar por saber no solo lo que hay detrás de la decisión de uno de los estilistas más influyentes en la actualidad, sino también si realmente abandonará su lugar en la industria o si cambia de opinión apoyado por quienes siguen y creen en su talento.

Leer también: Zendaya luce deslumbrante en traje con minishort y bralette

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters