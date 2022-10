Las prendas de punto que debes tener esta temporada

Las prendas de punto tienen un encanto especial, porque te abrazan con su comodidad y te ayudan a lograr looks elegantes, según cortes y colores. Más allá de los suéteres y cardigans que solemos llevar, por lo general, como tercera pieza, podemos atrevernos con otras prendas protagónicas como faldas y vestidos.

Con la llegada del otoño, este tipo de piezas son perfectas para hacer la transición hacia la temporada más fría del año, además son ideales para vestir con capas (layering), estilo que nos ayuda a adaptarnos a climas que varían en un día.

Veamos qué puedes incorporar este año a tu armario para renovarlo. Algunas propuestas son de lo más clásicas para apostar por la atemporalidad que nos ayuda a consumir menos, pero siempre hay espacio para una o dos en tendencia para esos looks que nos hacen sentir a la moda.



Falda midi básica

Desde hace años, el auge de las faldas midi plisadas nos hizo poner la mirada sobre ese largo tan perfecto para aquellas que no quieren mostrar mucha piel y para temporadas en las que las mini no son de uso común. Una falda midi de punto es la apuesta ideal para esta temporada, que puedes llevar con otra pieza tejida o en texturas diferentes según la ocasión. El negro es la opción más clásica y combinable, pero cualquier tono neutro será perfecto.

Con una como esta puedes crear looks total black, combinar con estampados como el de rayas o animal print, llevar con texturas brillantes para la noche, como lentejuelas. Con botas altas quedará increíble.



Foto: Zara



Minivestido con toque de color

No debes dejar de lado las prendas mini en esta temporada, la clave es elegir una textura abrigadora, llevar tus sensuales medias y probarte un par de botas altas, incluso las "over the knee" —más arriba de las rodillas— que están en el top de las tendencias.

Puedes usar tonos sobrios como el negro, el café o el gris, pero también puedes aprovechar que el 2022 se llenó de color y elegir los vibrantes como el rosa intenso o el amarillo lima, que destacan entre las paletas otoñales que llenan las tiendas estos meses.



Foto: Mango

Leer también: Ana Brenda cambió de look y donará su cabello



Total look

En el otoño 2022 estamos viendo mucho la tendencia de total looks con prendas de punto, en colores tanto clásicos como vivos. Aunque se podría pensar que lo más común es que se lleve más con pantalones, pues no, con faldas también.

Puedes adecuar el set a la ocasión que necesites solo variando el calzado: botas, tenis, zapatillas, y los accesorios. Además, los conjuntos tienen la ventaja de que sus piezas se pueden lucir por separado con otras.



Foto: Stradivarius



Efecto pelo

Es el momento perfecto del año para lucir prendas con efecto pelo, que añaden un toque excéntrico a nuestros looks, pueden ser sets de cardigan y top, solo un cárdigan (desde el corto hasta el largo) o un suéter un tanto holgado para combinar con prendas más ajustadas.

Si mezclas con otras texturas poderosas como el cuero o efecto piel, serás la sensación. También puedes lucirlo en outfits más relajados si lo juntas con jeans.



Foto: Massimo Dutti



Prendas de punto “cropped”

Los crop tops se han ganado el corazón de muchas fashionistas, silueta que llegó hasta prendas más formales como blazers y sacos. Así que no nos extraña que las prendas de punto también se lleven cortas en esta temporada, con femeninos cardigans y suéteres.

Es una apuesta más jovial que puedes llevar con pantalones o faldas de cintura alta, si te gusta mostrar un poco de piel en el área del abdomen.



Foto: Pull and Bear



Extra: estampados

No pueden faltar las rayas esta temporada otoñal: de estilo clásico marinero o las que forman bloques de color. El print tradicional de pata de gallo también se lleva en prendas de punto (y mucho), en blanco y negro, pero también con colores más llamativos. Algo de animal print siempre estará disponible.



Foto: Bershka



Los básicos del clóset

Los cardigans y suéteres en tonos neutros siempre te sacarán de apuro, con pantalones de vestir, faldas de efecto piel, faldas tableadas, jeans y hasta leggings, si las prendas de punto mencionadas son de silueta maxi... Un vestido, midi o largo, puede funcionar para una ocasión que amerite un look en clave casual. El top de rayas puede ayudarte a crear outfits muy lindos y sofisticados de estilo preppy. Alguna prenda tejida con efecto pelo o toque de brillo puede ser tu aliada en la noche.

Leer también: 5 pares de tenis que debes tener en el armario y cómo combinarlos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters