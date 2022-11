Las mejores soluciones para la caída del cabello en hombres

Para la mayoría de los hombres el quedarse calvo puede convertirse en una pesadilla. Existe infinidad de tratamientos y remedios caseros; sin embargo, tu mejor aliado para volver a tener una cabellera serán los injertos de pelo, según el médico estético Fernando Cherizola. No descuides tu imagen, vuelve a lucir joven, atractivo y, lo más importante, aumenta tu seguridad.

Sin duda, existen hombres calvos que lucen con una gran personalidad, pero recuerda que no a todos les queda ese look. No te atormentes cada vez que te miras al espejo y observas que se marca más tu cráneo desnudo. En los últimos años, los tratamientos de belleza se han visto bastante favorecidos con la tecnología.



“No es malo ser calvo. Lo malo es tratar de ocultarlo o disimularlo con acciones que lo hacen más visible y te hacer quedar mal. Por ejemplo, si tienen una coronilla, lo ideal es que se rapen. No se la dejen, porque lucirán de mayor edad y no es estético.

“También eviten peinarse como queso Oaxaca si tienen poco cabello. No quieran, al peinarse, distribuirlo donde hay huecos. Eso luce muy mal. No solo están haciendo más evidente su pérdida de cabello, sino que dañan su imagen. Es entendible que hay hombres que se resisten a ser calvos, pero hay solución”, indicó Fonsi Sánchez, asesor de imagen.



Aceptar la realidad

Lo más importante, después de acudir con un dermatólogo o médico estético, y seguir las indicaciones que este pueda darte, es aceptar que estás perdiendo cabello o tienes alopecia. Lo siguiente es decidir si quieres vivir sin tu cabellera y sacarle el mejor partido o buscar una solución que, por supuesto, la hay.

Por muchos años, se relacionó el raparse el pelo con la pérdida de una apuesta. Sin embargo, en los últimos 15 años, por estilo o comodidad, algunos hombres han decidido lucir sin cabellera.

“El mejor consejo que les doy, si se quieren mantener calvos, es que, luego de un diagnóstico especializado, acudan con un consultor de imagen, que les haga un estudio de rostro para que les diga el tipo de cara y cráneo que tienen: si les va bien estar sin cabello o, mejor, si les recomienda hacerse un injerto capilar.

“Si tienes la cara muy redonda, tienes unos kilos de más y estás calvo, lucirás con mayor volumen, más redondo. Si no tienes cuello, mejor usa playeras y camisas en corte “V”, visualmente te alargará y ayudará”, añadió Fonsi, quien ha asesorado a personalidades de diferentes ámbitos.

Además, si decides quedarte sin cabello, eso también representa una inversión, ya que tendrás que cuidar tu cabeza de los rayos ultravioleta, mantenerla hidratada con productos especiales y, quizá, comprar algunos accesorios como gorra, sombrero o boina, para usar tanto en el frío como en el calor.

Vuelve a tener cabello

El injerto de cabello podría ser una gran elección si decides volver a tener cabellera. Existen muchos mitos y verdades alrededor de este procedimiento, pero la realidad es que los avances tecnológicos han hecho que cada vez luzca más natural.

“El injerto capilar ha evolucionado sus técnicas. Luce como si nunca hubieras perdido cabello, no te deja cicatrices y es resistente. El procedimiento dura de seis a ocho horas y se hace en un día, claro, depende de la valoración previa que se realizó al paciente.

“Si la persona no tiene nada de cabello se tendrán que realizar de dos a tres sesiones para cubrir toda la cabeza. Lo ideal es prevenir: si notas que empiezas a tener entradas, acude con el experto para darte un tratamiento preventivo. De este modo, evitarás que se caiga o se te injertará poco”, mencionó Fernando Cherizola, médico estético certificado y director general de la clínica Cherizola Clavell.

“Los precios varían mucho. Si es para un hombre que tiene entradas y no requiere un gran tratamiento, inicia desde 60 mil pesos”, estima el especialista.

Los hombres que sufren de alopecia podrían tener altos niveles de testosterona; por ello, requieren de tratamientos que bloqueen esa hormona. Antes, los síntomas no eran del todo agradables, pero en los últimos años se han aplicado tratamientos locales, solo al folículo, teniendo una gran respuesta.

El médico estético Fernando Cherizola señala que, si te sometes a un injerto capilar, requerirás 15 días de reposo, tiempo en el que necesitarás cuidados especiales: usar cierto shampoo, dormir casi sentado, no hacer ejercicio, no asolearte y no levantar nada. De lo contrario, si haces presión o mucha actividad, se podría levantar el injerto.



Cuida tu imagen

“Muchos de los caballeros que acuden conmigo no son ‘metrosexuales’. Simplemente quieren lucir bien. No quiere decir que sean modelos, pero quieren reflejar una buena imagen. Acuden de diferentes perfiles y profesiones.

“En los últimos años, con las reuniones por Zoom estás más expuesto, o con las videollamadas. La tecnología te hace ver más. Imagínate que estás constantemente viéndote. Ahí notas qué te gusta y qué no”, enfatizó Cherizola, quien cuenta con maestría en medicina estética facial por la Esneca Business School.

Muchas veces, al ser calvo, las facciones de la cara se vuelven más toscas, o pueden lucir enojados, aspectos que no solo pueden afectar su vida personal, sino también profesional. “El hombre actual toma las riendas de su imagen. Antes, dejaba todo a decisión de su esposa o mamá, pero eso ya cambió. Sin embargo, si no saben cómo sacarle el mejor provecho a su imagen, busquen ayuda de un experto porque, de lo contrario, podrían lucir demacrados o enfermos”, dijo Fonsi.

“No escatimes en invertir en tu imagen. No solo lucirás genial, sino que aumentará tu autoestima y te dará más seguridad en lo personal y profesional”, aconseja el asesor de imagen.

