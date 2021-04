Si, como yo, desde hace tiempo quieres renovar algunas cosas de la cocina, sigue leyendo porque me di a la tarea de revisar algunas tiendas y ¡vaya sorpresa! Me encontré con algunas ofertas interesantes, pero antes de caer en las garras de las “rebajas engañosas” comparé los precios en otros sitios web y al final agrupé algunos utensilios con descuentos que realmente valen la pena. A continuación, se los comparto.

Vajilla de lujo

¿Les ha pasado que han invitado a comer a unos amigos y a la hora de servir tienen un festival de platos diferentes? A mí me ha pasado porque no acostumbro a tener muchos invitados en casa, pero siempre hay una primera vez (o segunda o tercera…) y el problema con la vajilla siempre es el mismo.

Pues, en algunas tiendas departamentales hay buenos descuentos en platos, cubiertos y vajillas.

Si quieres optar por un estilo retro europeo, muy rococó (que está muy en tendencia) puedes buscar en Liverpool la oferta de la firma Haus. Sus estampados son muy vistosos, alegres y diferentes. Esta, por ejemplo, cuesta 3,199 y con el descuento queda en 2,079.35.

Foto: Cortesía de Liverpool

Si buscas algo más elegante y minimalista, esta vajilla de porcelana de Kaiser para seis personas es perfecta y la puedes encontrar en El Palacio de Hierro. De 4,189 pesos queda en $2,932.30.

Foto: Cortesía de El Palacio de Hierro

Y, hablando de vajillas, les recomiendo que visiten las redes sociales de Zamaa Cerámica y DL Homes, dos empresas mexicanas que diseñan unos diseños en cerámica preciosas. Los precios son un poco más altos (aunque también tienen descuentos) pero valen cada centavo.

Bonitos contenedores

En la cocina, el orden y la higiene es fundamental. Por eso es importante que inviertas en recipientes y contenedores para preservar tus ingredientes y alimentos. En Sears, cada uno de estos lindos frascos con tapa de bambú y con decoración de hojas tiene un costo de 315 pesos pero con el descuento puedes conseguirlo en 126 pesos.

Foto: Cortesía de Sears

Sartenes coloridos

Actualmente, en el mercado hay nuevas baterías de ollas y sartenes en diferentes colores, una mezcla de utilidad con estética, de acuerdo con la paleta de colores que uses para tu cocina. Como hoy en día el verde menta está muy en tendencia como complemento de cocinas en tonos blancos y nude, aquí hay una buena opción de un trío de sartenes antiadherentes de la firma Jade Cook. En Amazon le redujeron 699.80 pesos, quedando en un precio de 2,799.20.

Foto: Cortesía de Amazon

Tazas de café

Nunca está de más un set de tazas que además de ser instagrameables, puedas presumir con tu pareja o invitados. Esta taza con su plato está elaborada en porcelana color café con dibujos inspirados en el mármol de Carrara. Y, actualmente, tiene un descuento de 1,429 a 428.70. Lo bueno es que puedes comprar las que quieras.

Foto: Cortesía de El Palacio de Hierro

Cubiertos dorados

Aunque el descuento es de apenas el 5%, el precio en general de este hermoso set de cubiertos dorados está muy bien. Tiene un valor de 181 pesos. Lo puedes encontrar en Mercado Libre, incluye cuatro piezas de servicio. Son de acero inoxidable con tecnología de pulido de espejo y por lo que se lee en las reseñas, son estéticamente lindos, duraderos y tras el uso no se rayan ni pierden el color.

Foto: Cortesía de Mercadolibre

Maceta pequeña

La cocina no tiene por qué ser un espacio libre de plantas. Al contrario, ha quedado demostrado lo bonitas que se vean y el aire natural y orgánico que aportan. Esta maceta de cerámica es de Liv & Skye Dec y la puedes conseguir en El Palacio de Hierro. De 419 pesos bajó a 293.30 pesos. Es delicada, minimalista y un lienzo perfecto para una pequeña suculenta tradicional o colgante. En la página hay más opciones con ofertas en diferentes modelos y tamaños.



Foto: Cortesía de El Palacio de Hierro

Freidora saludable

Este artefacto se ha convertido en uno de los más buscados por los amantes de un ricas papas fritas o pollo frito pero que no quieren comprometer su salud. Esta freidora de aire digital de T-Fal tiene muy buenos comentarios y su diseño no compromete la estética de la cocina. En Walmart está disponible en 2,299 en comparación a otras tiendas donde la puedes encontrar hasta en 3,298 pesos. Aunque no tiene un descuento como tal, puedes pagarla hasta en 18 meses sin intereses con tarjetas participantes.



Foto: Cortesía de Walmart

Menciones especiales

Estos productos no tienen descuento, pero son muy lindos, útiles, decorativos y están a muy buen precio. Además, son hechos por manos mexicanas y de esta manera no solo embelleces tu cocina, sino que también apoyas el comercio local.

Repisa para frutas

Esta repisa colgante de tres niveles de Proyecto Rufina está elaborada con fibra de jonote por artesanas de la Sierra Norte de Puebla. Su proceso de tejido tarda 12 horas. Es resistente y puedes colocas desde frutas y verduras hasta flores o libros de cocina. Tiene un costo de 490 pesos.

Foto: Cortesía de Proyecto Rufina

Charola pequeña

Entre el extenso inventario de los chicos de Pingüino México, encontré esta charola de mármol cortado y pulido en color rosa (aunque también está disponible en negro y beige) por 220 pesos. Puedes usarla para muchas cosas, dentro y fuera de la cocina: como tablita de quesos, para colocar la azucarera y cremera, para botanas, bandeja para tazas pequeñas y hasta como alajero.

Foto: Cortesía de Pingüino México

Jarrita para el agua

Es de AABA y la puedes encontrar en Home México por 950 pesos. Es de arcilla con acabado de color, tiene capacidad para un litro y por su material mantiene por más tiempo la temperatura de los líquidos. También está disponible en rosa y gris.

Foto: Cortesía de home México