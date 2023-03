Las faldas más bonitas para el 2023 las tiene Dior

Aún no hemos terminado de presenciar las creaciones de una de las semanas más importantes en el calendario de la moda internacional. Pero, no podemos dejar de hablar de las faldas de la colección presentada por Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, en el segundo día de Paris Fashion Week, que inició el 27 de febrero y culmina el 7 de marzo.

“La línea Dior prêt-à-porter Otoño-Invierno 2023-2024, una reinterpretación de las tendencias de los años 50, permite a la directora artística explorar en profundidad la historia de Dior y sumergirse aún más en el estilo francés a través de tres figuras extraordinarias: Catherine Dior, Édith Piaf y Juliette Gréco. Estas tres mujeres tenían algo en común: un espíritu independiente que guiaba sus acciones. Por medio de su estilo de vida, conseguían sabotear los estereotipos femeninos que formaban una parte integral de la mentalidad de posguerra”, explica la firma sobre la colección.

Las prendas muestran ese estilo vintage sustraído de esa década con máxima elegancia, pero no dejan de ser modernas. “Encarnan” el poder femenino en todo su esplendor, de ayer, de hoy. Parte de la intención de la marca era mostrar una feminidad que va a contracorriente y que es rebelde, “fuerte a la par que frágil”. En las faldas, una de las prendas que en los últimos años se asocia con feminidad, justamente se puede percibir este sentido, en sus formas sofisticadas y en su explosión de color a través de los estampados.

Los prints y cortes pueden servir de inspiración para llevar looks únicos en todo 2023. Se pueden llevar con negro, un tono que usó como protagonista y como complementario en toda la colección, y también con la clásica camisa blanca. Con cada look verás cómo Chiuri enaltece la belleza de la falda midi, muchas de ellas como una reinterpretación de la falda midi y ancha de la colección Corolle que inició el new look impulsado por Monsieur Dior.



12 faldas de la colección otoño-invierno 2023/2024 de Dior

1. La clásica falda lápiz en tono negro es la más versátil que existe. La textura la puedes elegir según tu gusto y la temporada.



Fotos: Dior

2. Los cuadros siempre son hermosos en las faldas. El estampado de gallo y los cuadros vichy siempre son sofisticados.

3. Esta falda nos motiva a usar las faldas midi plisadas más que nunca. Con corte A, pero también con caída fluida.

4. Colores preodominantes en la naturaleza sobre negro. ¿Quién dijo que el verde era cosa del pasado?

5. En estos tiempos podríamos decir falda con “efecto 3D”. Las prendas con bordados, adornos y textura son lo más.

6. El 2023 es el año de las transparencias y no podrán faltar en las faldas.

7. El efecto degradado es precioso. Pensamos que se puede lucir en texturas adecuadas a la estación.

8. El rojo es un color poderoso. Aquí protagoniza uno de los estampados más vivos de la colección de Dior.

9. El print de cuadros como el tartán o escocés tiene mucha personalidad.

10. Esta es una gran mezcla de tonos otoñales, pero con la luz intensa del amarillo. La falda satinada es otro trend de 2023 infaltable en el clóset.

11. El beige es uno de los tonos neutros que reinará en 2023. Maria Grazia propone una textura “arrugada”.

12. El animal print está lejos de irse de los looks de la mujer contemporánea.

