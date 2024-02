La cantante Dua Lipa es muy versátil. No solo demuestra su talento para la música constantemente, sino que además está empezando a incursionar en la actuación y ha explorado varias facetas en la moda, desde diseñar una colección con Donatella Versace hasta ser imagen de una marca deportiva como Puma o de un perfume icónico de Yves Saint Laurent.

Aunque tiene un estilo definido, no teme explorar y probar nuevas tendencias y piezas innovadoras, tanto de marcas emergentes como de firmas reconocidas en la industria de la moda. Después de sorprender a todos con sus looks en la gala de los Premios Grammy 2024, donde llevó un vestido de textura metálica de Courrèges a la alfombra roja y un look de piel de Mugler para su show —dos firmas francesas con la innovación como norte—, la cantante de "Dance the Night" llama la atención con un nuevo calzado.

Foto: Instagram @dualipa

El día de ayer, Dua compartió con sus 88,6 millones de seguidores en Instagram una imagen donde luce unas zapatillas con un diseño bastante particular, que resalta por su forma de estrella, una figura que rodea la puntera del calzado.

Foto: Instagram @dualipa

Los zapatos tienen una base clásica: son unos stilettos negros de piel. Pero tienen cuatro puntas en las partes laterales y la quinta punta de la “estrella” es la puntera muy aguda. Los luce con unas mallas en color negro, siguiendo la tendencia “no pants” que repuntó el año pasado, y con un body con silueta de chamarra bomber, de la misma marca.

¿Quién diseñó las zapatillas “estrella” de Dua Lipa?

Las extravagantes zapatillas negras de Dua Lipa con puntera en forma de estrella son parte de la colección pre fall 2023 de la marca parisina Coperni, fundada por los diseñadores Arnaud Vaillant y Sébastien Meyer en el año 2013. Su nombre está inspirado en el del científico Nicolás Copérnico, y su esencia se centra en fusionar moda con ciencia y tecnología.

Foto: Instagram @dualipa

La marca detalló en Instagram que esta colección está inspirada en la ciencia y la tecnología de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

Esta dupla creativa está detrás de varios momentos virales en la historia reciente de la moda, por ejemplo, el diseño de la bolsa de vidrio que rompió las redes en 2022, inspirado en su modelo emblema Swipe Bag y que lucieron personalidades como Doja Cat o Kylie Jenner, o el vestido creado en pleno desfile primavera-verano 2023 sobre el cuerpo de Bella Hadid con aerosol.

Zapatos excéntricos en la moda actual

Estos zapatos de Coperni no son los únicos con diseño “raro” en las vitrinas (reales y digitales) de las marcas de lujo.

Si bien los zapatos Tabi de Maison Margiela tienen mucho tiempo en el mercado, su diseño con puntera dividida no deja de sorprender. Miley Cyrus llevó un modelo de estilo elegante en la alfombra roja de los Premios Grammy, diseñados, al igual que su vestido de pasadores, por John Galliano.

Marc Jacobs celebra sus cuarenta años como marca en la industria de la moda con una colección en la que encontramos unos zapatos Mary Jane con plataforma y volumen exagerado en la puntera.

Foto: Instagram @marcjacobs

En su más reciente colección, Les Sculptures, Jacquemus incorporó unas sandalias con doble tacón, como si fuera un calzado encima de otro. Se ven elegantes, pero habría que probarlas para saber qué tan cómodas son.

Foto: Instagram @jacquemus

En la Semana de la Moda de la Alta Costura, Simone Rocha fue la diseñadora invitada para crear la colección de Jean Paul Gaultier. Uno de los diseños de calzado que más llamó la atención fue el de las sandalias transparentes con un anillo con perla para introducir un dedo del pie.

Foto: Instagram @jeanpaulgaultier

