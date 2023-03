Las 5 mujeres nominadas al Oscar por mejor diseño de vestuario

Mañana se llevará a cabo la entrega 95 de los premios de la Academia, los cuales reconocen a lo más destacado del cine en distintas categorías, entre ellas, mejor actriz, dirección, fotografía, maquillaje y, por supuesto, diseño de vestuario. Este año, el grupo de nominadas al Oscar en esta categoría está compuesto únicamente por mujeres.



Ruth Carter: Black Panther: Wakanda Forever



Black Panther: Wakanda Forever

La diseñadora llega a esta edición de los Premios Oscar como una de las favoritas por su trabajo en la cinta Black Panther: Wakanda Forever, cuyo vestuario destaca por las referencias a las culturas africanas, principalmente sus colores, motivos étnicos y singulares accesorios. Fue en 2019 cuando la estadounidense se alzó con la estatuilla por el primer capítulo de esta saga y se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ganar dentro de esta categoría.



Foto: Instagram @therealruthecarter



Mary Zophres: Babylon



Babylon

Acumula su cuarta nominación al Oscar, esta vez por su participación en el filme Babylon, en el cual se recrean elegantes trajes de los años veinte, así como atuendos de guerreros medievales y domadores de elefantes. La creadora ideó alrededor de siete mil looks y, en todo momento, buscó alejarse de clichés como los vestidos flapper, tocados de plumas y turbantes con pedrería. La investigación para este concepto le tomó poco más de un año.



Foto: AFP

Catherine Martin: Elvis



Elvis

La australiana buscará conseguir su tercera estatuilla por diseño de vestuario (anteriormente la obtuvo por Moulin Rouge y The Great Gatsby). Para la película Elvis, analizó numerosos atuendos lucidos por el Rey del Rock y desarrolló otros looks de los años cincuenta, sesenta y setenta. En este proyecto trabajó de la mano de la reconocida diseñadora Miuccia Prada para crear siluetas y formas reconocibles del pasado, pero que al mismo tiempo lucieran contemporáneas.



Foto: Instagram @catherinemartindesigns



Jenny Beavan: Mrs. Harris Goes to Paris



Mrs. Harris Goes to Paris

Cuenta con 12 nominaciones al Oscar y tres premios en la bolsa (por las cintas A Room with a View, Mad Max: Fury Road y Cruella). En esta entrega compite por el filme Mrs. Harris Goes to Paris, en el cual hay un despliegue de looks de los años cincuenta, así como la recreación de un desfile de Dior. “La moda es una parte integral de la historia. Terminé investigando sobre esta casa francesa y trabajando con el archivo; todo lo que adoro”, dijo la británica.



Foto: Instagram @jennybeavandesigns



Shirley Kurata: Everything Everywhere All at Once



Everything Everywhere All at Once

La creadora cierra esta categoría por su trabajo en la película Everything Everywhere All at Once, en el que se observa un abanico de prendas: desde ropa para el día a día (chalecos acolchados y blusas de estampados florales) hasta impresionantes vestidos con bordados de perlas y gorgueras de seda. La estadounidense, quien es nominada por primera ocasión en esta categoría, trabajó anteriormente como estilista de campañas de moda.



Foto: Instagram @shirleykurata

¿Quién se llevará la estatuilla dorada a casa? ¡Que empiecen las apuestas!

