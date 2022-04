La rutina de belleza que necesitas para días de calor

La primavera es una de las estaciones más hermosas del año, que muchas disfrutamos por sus días soleados. Pero, con los cambios de temperatura, es importante considerar algunas modificaciones en las rutinas de belleza y de maquillaje, para que la piel del rostro sufra lo menos posible y luzca increíble en todo momento.

Además, si tienes la piel mixta o grasa seguramente sientas más incomodidad con la aplicación de productos de texturas oleosas y el brillo que se incrementa en el rostro en días de calor. Veamos qué se puede hacer, considerando que los pasos infaltables son limpieza, hidratación y protección solar.



Limpieza en la mañana y en la noche

La limpieza facial es fundamental siempre, pero en temporada de calor aún más, porque como consecuencia del clima sudamos más y es posible que sean necesarios varios retoques de maquillaje que hay que eliminar muy bien. Es posible probar con limpiador en gel, que podría ser más ligero y refrescante.

Algunos expertos recomiendan hacer limpieza doble en la noche, para dejar la piel muy limpia, solo recuerda que no se debe hacer de forma excesiva porque podría irritar la piel y eliminar sus aceites naturales.



Exfoliación para eliminar células muertas

Como parte de una limpieza profunda necesaria en días de calor, a los que adicionamos el uso de mascarillas, es aconsejable que no te saltes el paso de la exfoliación en casa, porque esto ayuda a eliminar las células muertas y residuos. Según lo que te haya recomendado tu dermatólogo, puedes considerar hacerlo una o dos veces por semana.



Protección solar infaltable

Este es quizá el paso más importante de todos. Aunque el protector solar se debe aplicar todos los días del año, en primavera y verano no se perdona el olvido de su uso, sobre todo si estarás en la calle o al aire libre la mayor parte del día. Debe tener un factor de protección solar mínimo de 30 y que indique que es de amplio espectro. Puedes probar con productos oil free o matificantes, según la necesidad de tu piel.

Es necesario reaplicarlo cada 3 o 4 horas al día, puedes usar alguno en brocha (polvo) para retocar y es más cómodo que la textura en crema por estos días.





Hidratación sin texturas oleosas

La hidratación es importante, no caigas en el error de dejar de aplicar una crema hidratante. En la web de Dermaglós dan algunos tips para elegirla, aconsejan que sea ligera y de rápida absorción, con alto contenido en agua y menor textura grasa. Además, debería ser rica en antioxidantes para combatir el daño que causan los radicales libres (manchas, líneas de expresión, etc.). Muchos especialistas recomiendan usar cremas con vitamina C -antioxidante por excelencia-, las cuales sí se pueden usar de día.

Evita o minimiza el uso de cremas con ácido glicólico y retinol, porque hay una mayor exposición a los rayos del sol.





Brumas faciales

Una buena idea para mantener la piel hidratada durante el día es usar brumas faciales, que además refrescan, protegen y revitalizan la piel, también algunas fijan el maquillaje y si tienen protección solar ganas el doble de beneficios.



Papel absorbente

Si tienes la piel muy grasa o algunas zonas se ven más brillantes gracias a la temporada, puedes incorporar en tu cosmetiquera unos papelitos absorbentes o secantes para este tipo de pieles.



Maquillaje

Algunos pequeños cambios en tu maquillaje harán que notes la diferencia cuando el calor se hace sentir:

-Aplica menos maquillaje en temporada de calor, con propuestas sencillas y naturales al mejor estilo “makeup no makeup”.

-Considera el consejo anterior con la sombra de ojos, usa colores suaves. Si vas a un evento donde necesitas un bonito maquillaje de ojos, usa una prebase.

-Sustituye la base de maquillaje por otros productos más ligeros que unifican el tono de la piel (BB Creams, skin tints). Si necesitas la base, usa una de larga duración.

-Fija el maquillaje (la base y el corrector) con polvos sueltos.

-Evita el blush en crema, aunque es genial, prueba cómo te va con uno compacto durante esta temporada.

-Aplica rímel waterproof si vas a permanecer en un lugar donde sabes que vas a transpirar mucho más.

-Usa labiales de larga duración y aplica delineador en tono similar para evitar que se corra el lipstick. Puedes aplicar en el borde y también rellenar los labios, para mayor fijación y duración.

