Las personas con un gran sentido de la moda no están solamente en las pasarelas, sino que se encuentran por todos lados y son inspiración de muchos, ya sea en las calles o en las redes sociales y Adela Micha es un gran ejemplo de ello.

La periodista y comunicadora, Adela Micha, nunca se queda atrás si de moda se trata, y siempre atrae las miradas con su estilo y fanatismo por coleccionar prendas extravagantes. Como muestra una playera muy particular, que ya había usado hace cierto tiempo, pero rompió las redes sociales por su poderoso mensaje.

Foto: Archivo El Universal

Adela Micha apantalla con playera feminista

A través de su cuenta de Instagram, Adela Micha compartió un par de imágenes donde se le puede ver usando una playera blanca con mensaje feminista en inglés: "Feminismo: la creencia en la igualdad social, económica y política de los sexos".

La también conductora, creó un look bastante chic con pantalón y chamarra de vinipiel en color negro, su playera blanca de la marca One Edition, un collar de candado y accesorios como aretes y anillos en color plata.

Con este look, Adela Micha hizo estallar las redes sociales y dejó huella de su gran gusto por la moda. Por supuesto, los comentarios positivos sobre su vestimenta y estilo únicos no tardaron en llegar a su publicación, que hasta el momento cuenta con 9,513 "Me gusta" en la red social.

El auténtico estilo de Adela Micha

Además de la pasión que le tiene a su profesión, Adela Micha también tiene un estilo muy auténtico para vestir que siempre deja boquiabiertos a sus seguidores en redes sociales. No por nada en todo momento recibe comentarios positivos acerca de su vestimenta.

Guapa y siempre extravagante, la periodista siempre comparte sus looks que logra gracias a prendas como jeans, blazers, pantalones de distintos cortes y colores, camisas, chamarras de piel y de mezclilla, botas, stilettos, suéteres largos, playeras, zapatos de plataformas, lentes de distintas formas y colores, ¡de todo!

Adela Micha no le tiene miedo a la extravagancia y a las miradas constantes del mundo, pues le gusta combinar colores, estampados y texturas de las prendas de la manera más ruidosa posible, sin dejar de lucir espectacular.

El auténtico estilo de Adela Micha. Foto: Instagram @adelamicha

Los básicos que necesitas imitar el estilo de Adela Micha

Si quieres inspirarte en Adela Micha para lucir atractiva y espectacular, necesitarás contar con algunos básicos en tu clóset que puedes encontrar fácilmente en las tiendas de moda, así que presta atención y ve haciendo tu checklist de lo que ya tienes y de lo que necesitas comprar.

Por pantalones y jeans no paramos: debes tener de todos colores, cortes y largos, así que puedes elegir tus favoritos de las tiendas sin dudarlo ni un segundo o desempolvar esas prendas que hace tiempo no usabas para darles un poco de vida.

No te pueden faltar algunas playeras con estampado en colores blanco y negro, y también será bueno que tengas camisas de tus colores y estampados favoritos que puedas combinar con los pantalones.

Muy al estilo rockero, telas como la mezclilla, piel y vinipiel son fundamentales para recrear el estilo de Adela Micha, y también puedes explorar entre distintos tipos de calzado entre stilettos, tenis, plataformas, botas y botines. Los colores no serán un problema.

Foto: Zara

Atrévete a imitar a Adela Micha y lucir tan guapa y radiante como ella, con un estilo único, versátil y llamativo. Recuerda que en cuanto a moda no hay límites.

