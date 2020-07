Bienvenidos una vez más a su sección favorita, “La peor vestida de la semana”, en esta ocasión tenemos a una cantante que nos ha robado el corazón con su increíbe estilo. Sin embargo, ni la mejor vestida se salva de nuestra tijera, pues para uno de los programas donde la cantante es partícipe, Beli nos sorprendió con este look que no tiene ni pies ni cabeza y ya verán por qué.

Leer también: Los trucos de estilo de Tania Ruiz

Resulta que para un video que compartió en su cuenta personal (@BelindaPeregrin) donde canta “Vivir” la cantante está usando una capa XL con un top con tirantes con un gran escote y unos shorts que completó con unas botas altas. Y ok, entendemos la propuesta, pero una vez más un error común que vemos en este look es el tema de las proporciones y ni hablar de la selección de prendas.



En este look tenemos mucha información: ya sea la capa, el top o los shorts, todas podrían combinarse mejor. Incluso las botas altas, que si bien son tendencia, si no se lucen correctamente podría incluso cortarle altura. Aunque amamos a Belinda y nos encanta su estilo de vestir, este atuendo realmente no nos convenció tanto.