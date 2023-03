La moda mexicana brilló en la pasarela de Lady Fashion Polo

El fin de semana, San Miguel de Allende nos dio la bienvenida con su encanto. En los espacios de los Viñedos San Francisco, pudimos disfrutar la pasarela de Lady Fashion Polo, evento organizado por Lady Multitask para apoyar a su comunidad de mujeres emprendedoras. Las marcas mexicanas que se presentaron fueron: AngeLozano, Carlos Pineda, Catalina Cavazos, Cuadra, Liech Antel Swimwear y Pánuco.

En este encuentro, el cual se llevó a cabo del 2 al 5 de marzo, se realizaron diferentes actividades vinculadas no solo con la moda mexicana, sino también con deporte y gastronomía. Además, el 3 de marzo se pudo disfrutar de la presentación del libro Ponte las pilas, por parte de Mercedes Palomar, una de las fundadoras de Lady Multitask, y de El poder de reinventarte, de la periodista de moda Lucy Lara.

Al llegar, te recibía un “market” donde muchas emprendedoras exhibían sus productos. Destacaba un florido stand de Lancôme, donde las “ladies” tenían oportunidad de conocer las diferentes fragancias que ofrece la firma de belleza. Había stands de diseñadores que presentaron su fashion show, como Liech Antel y Catalina Cavazos, pero, además, muchas marcas más como la de accesorios Athera y la de ropa Merkabá.



Foto: Esteban Torreblanca / Diseñador Miguel Pánuco en Lady Fashion Polo



Elegancia máxima en la playa

El día viernes, Liech Antel nos enamoró con sus trajes de baño y cover ups. Vimos bestsellers de sus dos primeras colecciones. La primera está inspirada en sus navegaciones alrededor de todo el mundo en su velero Soulmate y cada traje tiene el nombre de una isla. La segunda colección se llama Ocean Night, inspirada en las navegaciones en la noche, que tiene salidas de baño super elegantes (kimonos y faldas), muchas con preciosas lentejuelas bordadas. En los trajes de baño resaltan tonos neutros, cut outs y transparencias.



Foto: Esteban Torreblanca

Su entrega más reciente es Lila Summer, de siete modelos con prints en tonos apastelados, la cual encontró inspiración en sus flores favoritas. Algunas de las flores las vio en las islas que recorrió, como Amnesia o Vinca, pero también llamó un traje de baño Acapulco, nombre que comparte la flor con el lugar donde nació. Esta colección fue creada con lycra elaborada con botellas PET recicladas. En un bikini se usan entre ocho y nueve botellas, y en un traje de baño entero, entre 14 y 16. “Lila Summer es muy especial para mí porque convirtió mi marca en sustentable”, nos contó.



Foto: Esteban Torreblanca



De Pánuco a AngeLozano

Miguel Pánuco, originario de Guadalajara, inició el desfile el sábado. Presentó una muestra de su colección Ignoto, que tiene como inspiración la exploración de prácticas sexuales alternativas. “Intenté hacer la visualización de la sexualidad y la sensualidad de la mujer que yo he vestido a lo largo de cinco años. Consideré: si la mujer de Pánuco se quiere ver sexy, cómo lo expresaría o cómo yo veo esta identidad”.



Foto: Esteban Torreblanca

La colección primavera-verano 2023 de la firma está conformada por 21 siluetas, pero llevó a San Miguel de Allende 14. En Ignoto, solo cuatro colores son protagonistas: ivory, rosa suave, rojo y negro —del cual nos dijo que hacía cierta referencia al látex—, plasmados en algodones, crepes, micados y organzas.



Foto: Esteban Torreblanca

Cuadra encantó con sus bolsas, cowboy boots, chamarras de cuero y sombreros, entre otros. Los flecos aportaron un movimiento único a algunas botas y bolsas. Su calzado también complementó algunos looks de Liech Antel y Catalina Cavazos, demostrando que las botas de la marca quedan bien con todo.



Foto: Esteban Torreblanca

Por su parte, Catalina presentó prendas de sus dos marcas: Catalina Cavazos, alta costura, y Celest, ready to wear. “Las dos marcas tienen la misma filosofía, que es empoderar a la mujer, en su feminidad y en su belleza”, expresó la diseñadora de Monterrey. Destacaron vestidos románticos y sensuales, con escotes en la espalda, cut outs y aberturas en las faldas, muchos en texturas como satín y crepe de seda. “Me encanta usar telas vaporosas, ligeras, frescas y de colores tenues”, nos dijo.



Fotos: Esteban Torreblanca

AngeLozano, de León, Guanajuato, le siguió con una propuesta donde se exalta la belleza de detalles artesanales en las prendas de vestir. Destacaron escotes asimétricos y mangas vaporosas, así como accesorios como cinturones y bolsas en piel, además de sombreros y sandalias planas.



Foto: Esteban Torreblanca



El maximalismo de Carlos Pineda

El diseñador colimense Carlos Pineda cerró la pasarela con el maximalismo de sus vestidos con olanes. “Soy fan del maximalismo. Me apego mucho a códigos muy mexicanos, pero también muy españoles”, nos explicó. Quiso llevar a San Miguel de Allende las prendas más emblemáticas de las diferentes colecciones que ha creado en sus siete años de trayectoria. En esta selección no pudieron faltar algunos diseños con mezclas de estampados de sus inicios. “Cada uno tiene de 25 a 32 estampados yuxtapuestos, con texturas, olanes y alforzas. Creo que son nuestras piezas más icónicas”, expresó.



Foto: Esteban Torreblanca

Además, cautivó con sus modelos más recientes en colores imponentes. La colección primavera-verano 2023 tiene prendas monocromáticas, con transparencias, sin dejar de lado el movimiento de los olanes. Además de incluir colores brillantes, vimos tonos neutros: “ Me encanta el blanco, pero también me gusta un buen look negro con drama o con color pero con mucha propuesta. Nunca sería minimalista”.



Foto: Esteban Torreblanca

