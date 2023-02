Uno de los nombres femeninos con más peso en la moda mexicana es el de Alexia Ulibarri, pues todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos cruzado con sus prendas en distintos lugares de la ciudad y hasta del país. Así que, es casi imposible no reconocer una de las piezas de la talentosa diseñadora potosina.

Ya sea en las campañas de El Palacio de Hierro o en covers de revistas de circulación nacional, el talento de Alexia puede enamorar a artistas de la talla de Ariana Grande, Alessandra Ambrosio y Emma Roberts, celebrities que han caído rendidas al talento mexicano que se encuentra en la industria del vestido nacional.



Foto: alexiaulibarri.com

Pero, antes de que todo esto sucediera, Alexia inició como todo el mundo comienza a formar una carrera, con una ilusión en la mano y muchas ganas de triunfar. Con una máquina de coser y a los 15 años, el referente actual de la moda mexicana comenzó a "patronar" su destino en la industria y hoy, en exclusiva para De Última, Ulibarri nos cuenta todo: desde los detalles de su colección más reciente hasta el behind the scenes de su trayectoria en la moda mexa.



Instagram @alexiaulibarridesign

La carrera de Alexia despegó gracias a “Dark Romance”, colección presentada en el marco del Mercedes-Benz Fashion Week México en el 2009 y, desde esa ocasión, su visión romántica y andrógina de la moda participa activamente en la cartelera de la Semana de la Moda mexicana.

No importa si su trabajo se encuentra inspirado en la película “William Shakespeare's Romeo + Juliet” (Verona SS18), en la curandera María Sabina (María Sabina FW18) o en la Antigua Grecia (Olympia 22/23) , pues las piezas de Alexia siempre atraerán los reflectores así como lo hace su gran personalidad.

Por eso mismo, no dejes de leer esta exclusiva, pues además de tener los detalles más hot de “Viena”, Alexia nos hizo ver que los sueños se trabajan diariamente sin importar cuánto nos puedan costar.



Foto: Instagram @alexiaulibarridesign

Viena, la colección más reciente de Alexia Ulibarri

¿Cómo fue para ti regresar a las pasarelas presenciales?

¡Todo! Para mí, como persona creativa, regresar a los formatos presenciales y volver a viajar fue de mucha emoción, pues volví a ser una estudiante que se maravilla con todo. Mi viaje más reciente fue a Europa del Este y realmente disfruté mucho mi estancia. No sabes las ganas que tenía de volver a salir y regresar a estos formatos que tanto ayudan a que la creatividad sea visible.

Durante mi viaje yo le tomaba fotos a todo: carteles, calles, cielos, aparadores y hasta cositas que, desde mi punto de vista, son bellas. Por eso quise inspirarme en esa resiliencia que tiene el ser humano para afrontar cada una de las pruebas por las que pasa.



Foto: Especial

Cuéntanos todos los detalles de “Viena”, tu entrega más reciente.

La colección cuenta la historia de una vampira que viaja por el tiempo para visitar cada una de las épocas de la moda. Además, retomando un poco de mis procesos creativos, esta última entrega se inspira en ese viaje a Europa del Este donde yo volví a ser una estudiante que se maravilla con todo.

En “Viena”, puedes encontrar materiales como el terciopelo, la piel, las transparencias, y sigue la línea femenina que siempre ha caracterizado a mi marca. Otro punto muy bueno de esta nueva entrega es que hay 34 looks que puedes combinar con todo tipo de prendas y te permiten conectar con piezas que realmente necesitas en tu armario.

Los brillos, las prendas bordadas con lentejuelas y los estampados son parte de ese eje que siempre me ha caracterizado y que para esta colección vienen incluidos, pues es el ADN de mi firma homónima.



Fotos: Especial

De todas las emociones que tuviste al presentar Viena en Mérida, ¿con qué sensación te quedas para siempre?

La magia que tiene Yucatán es increíble y, definitivamente, presentar mi colección más reciente en una casa tan bella como lo es El Pinar estremece a cualquiera. La casa totalmente rosa le dio el mejor contexto a la colección y es algo muy lindo porque, cuando yo vi a las modelos caminar bajo esa luz tenue, en una casa llena de toques clásicos, sentí que, definitivamente, no cambiaría eso por nada.



Fotos: Especial



Alexia Ulibarri, el sueño que comenzó con una máquina de coser

Alexia, cuéntanos de sobre cómo empezaste en el mundo de la moda.

Todo empezó a los 15 años con una máquina de coser que se convirtió en mi mejor amiga. Tres años después, a los 18, yo decidí irme a vivir a Londres, ciudad que conocí cuando tenía 11, pues estuve en un internado en la capital británica. Con ese antecedente de haber vivido en Londres, emigré desde muy chica a Europa para empezar en la Escuela de Moda del Istituto Marangoni Londres. Después de un curso intensivo impartido por Marangoni, decidí quedarme en esa ciudad para estudiar en el London College of Fashion, donde hice 4 años de patronaje.

Yo, luego llegaba de la fiesta o de ver a mis amigas y me ponía a coser prendas, a repararlas, a sacar bocetos nuevos que, al final del día, formaron una perspectiva creativa en mí y me ayudaron a futuro para lograr con el paso del tiempo diseños más elaborados. No sé si esto sea porque en mi vida pasada se cruzó en mi camino el diseño textil, pero es algo que disfruto mucho hasta el día de hoy.



Foto: Instagram @alexiaulibarridesign

Alexia, por favor, dinos cómo son tus procesos creativos.

Eso es lo que más me gusta de todo lo que hago, pues puedo plasmar un tema sobre mis vivencias más personales. Los procesos creativos para darle vida y forma a una colección nueva me permiten ser libre, reconectar conmigo misma y tomar la fuerza necesaria para poner a trabajar toda mi creatividad.

Para mí, los procesos creativos que tengo a la hora de crear cuentan una historia personal de nosotros mismos y nos permiten dar un plus más íntimo en cada cosa que hacemos.

De todas las colecciones en las que trabajaste, ¿cuál es esa que se robó tu corazón?

¡Uy! es que son varias. Por ejemplo, Viena me permitió visitar varias décadas y me dejó ser libre en los cortes de cada una de las prendas. Olympia me permitió conectar mis raíces griegas, pues a ese cierre donde sonó “Chiquitita” acudió mi papá y yo estaba muy emocionada. Pero, sin duda, Dark Romance fue la punta de lanza que me ha permitido seguir en la industria, además, fue la colección con la que me di a conocer como diseñadora.



Alexia, ¿de qué forma podrías ayudar a alguien a empoderarse con su estilo personal?

Que dejen de tener miedo, pues estamos en el momento adecuado, donde cosas como la sexualidad, la manera en que te vistes, el cómo caminas y hasta cómo te expresas han quedado de lado. Vivimos en un momento de libertad creativa tan fuerte que mi forma de ayudarlo es impulsarlo a ser él mismo, porque es la única manera de ser original.

Ya para terminar, si pudieras regresar en el tiempo y hablar con la Alexia Ulibarri de 15 años, ¿qué le dirías?

Que jamás deje de creer en ella misma y que hay que encontrar la forma de que los sueños se hagan realidad; que deje de tener miedo, porque todo va a salir bien y que el día que menos lo espere presentará, no una, sino varias colecciones donde sentirá que al final del día todo valió la pena.

