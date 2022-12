La belleza aumenta en e-commerce

Con la pandemia, el consumidor evolucionó, empezó a comprar más por internet, tuvo mayor conocimiento y confió en el comercio electrónico. Este nuevo modo de comprar abarcó a todos los sectores. Sin embargo, uno de los más exitosos es el de la belleza. Conoce cómo las marcas de maquillaje, perfumes y cuidado personal supieron destacar en el e-commerce.

Es una realidad que, al pedir una barra de labios o un esmalte de uñas, el color que veas depende mucho de la pantalla de tu celular o computadora, pero la gente está más animada a probar productos nuevos y confían en las marcas ya conocidas. Así que, si el labial rosa que pidieron llega con un tono más fuerte o ligero, eso no representa un gran problema.



“La ventaja de comprar en línea es que tenemos muchos descuentos, los precios son más accesibles, hay infinidad de formas de pago y, si la sombra no era del color que creías, sabes que no gastaste una fortuna o, bien, combinan colores, o ya han probado la marca y conocen las tonalidades que manejan.

“Sin duda, al estar en internet falta esa interacción con el producto y el cliente, pero la ventaja es que contamos con expertos, ya sea maquillistas o dermatólogos que te asesoran en qué producto usar y cómo aplicarlo”, menciona Adrián Alpanseque, Brand Manager de Amora The Beauty Market, tienda digital.



Consumidor más informado

Lo cierto es que el mundo de la belleza no se detiene, incluso cuando estuvimos de tiempo completo en casa las personas, principalmente mujeres, no dejaron de arreglarse, ya sea pintarse el cabello, las uñas o maquillarse. Eso también potencializó la compra en línea.

“El consumidor se informa más. Quizá va a comprar por primera vez en un Marketplace, pero antes ya leyó los comentarios, buscó videos en Youtube, lo platicó con amigos o familiares para saber si ellos ya han comprado ahí.



“Además, buscan productos más orgánicos, que no se prueben en animales y que sean temporales. Es así que lanzamos tintes para cabello que no son permanentes del todo, no tienen peróxido, te duran entre cuatro y seis semanas, depende del cuidado que le des, pero con cada lavada se decolora”, añadió Alejandro Terrazas, director de operaciones Latinoamérica de Arctic Fox.

Variedad en el e-commerce

Otro de los atractivos que posee el e-commerce es que muchas veces acudes a un salón de belleza o spa y los productos que te colocan no los venden en cualquier lugar o solo los distribuyen en esos sitios, pero en internet hay accesibilidad y los puedes conseguir, incluso sin tener que comprar en volumen.

“Cuando acudes a una tienda quizá tienen entre unos 10 o 15 colores de esmaltes, pero en la web te topas con miles de tonalidades, diferentes marcas. Te tomas tu tiempo para analizar cuál te gusta, comparas precios y no tienes la presión de una vendedora junto a ti.

“Cada vez cuidamos más las manos, pero no solo buscamos que las uñas estén esmaltadas de manera perfecta, también queremos uñas sanas”, dice Ioanna Álvarez, directora de mercadotecnia de Jessica Cosmetics México.

Alpanseque cuenta con más de 200 marcas y más de dos mil productos en un mismo espacio. Lo más vendido son los perfumes, luego el maquillaje. “Muchos piensan que vender perfumes en línea es imposible, porque la gente no puede oler el producto, pero hay que ser muy descriptivos con los aromas. Es increíble el éxito que tienen las fragancias en internet”, aseguró.



“En un centro comercial puedes encontrar cinco o siete tiendas de belleza, pero en tu celular encuentras un centenar del mismo giro, que te presentan infinidad de productos, a mejores precios y con la facilidad que llegan a tu hogar ”, concluyó.

